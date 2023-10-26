"الأرصاد" لـ"الإمارات اليوم": 5 مناطق تصدّرت معدلات سقوط الأمطار في الدولة

أبلغ المركز الوطني للأرصاد "الإمارات اليوم" أن تعمّق المنخفض الجوي القادم للدولة من الجنوب، أدى إلى تطوّر السحب الركامية وسقوط أمطاراً مختلفة الغزارة على كافة الأنحاء، مصحوبة ببرد وبرق ورعد، لافتاً إلى أن بعض المناطق الشمالية شهدت أمطاراً غزيرة أدّت إلى جريان عدد كبير من الأودية.

وذكر المركز أن أعلى كميات أمطار تم رصدها حتى ظهر أمس، كانت في 5 مناطق متفرق في الدولة، أغليها في إمارة رأس الخيمة، تشمل "جبل الحبن" برأس الخيمة، حيث بلغت 34.9 ملم، لتلها منطقة المنامة بمعدل 31.4 مم، ثم رأس الخيمة بمعدل 26.5 مم، و"المرجان" برأس الخيمة بمعدل 25.8 مم، وأخيراً منطقة "وادي طوى" بمعدل 14.5 مم.

ونوّه المركز إلى أن الطقس غداً يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، مع احتمال تكوّن السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ويكون رطب ليلاً حتى صباح الأحد على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تصبح الرياح شمالية غربية تتحول إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 15 إلى 25 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.