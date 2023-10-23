حذّر من تداول الشائعات.. «الأرصاد»: أمطار مصحوبة بـ«برق ورعد» حتى الجمعة

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتأثر بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب مع امتداد منخفض جوي علوي يصاحبه تيار هوائي من الغرب معه كتلة هوائية رطبه وباردة نسبياً في طبقات الجو العليا ومع وجود الجبال شرقاً يؤدي إلى تكون السحب الركامية على مناطق متفرقة من الدولة يصاحبها سقوط أمطار.

وذكر المركز أن الطقس غداً وبعد غدٍ يشهد فرصة تكون بعض السحب الركامية شرقاً قد تمتد على بعض المناطق الداخلية يصاحبها سقوط الأمطار، فيما تزداد كميات السحب على مناطق متفرقة من الدولة من يوم الأربعاء إلى الجمعة نتيجة لتعمق المنخفض في طبقات الجو العليا.

وأشار إلى أن خلال هذه الفترة ستتكوّن بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة ويصاحبها البرق والرعد والبرد أحياناً.

وأوضح أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية أحيانا، وتكون مثيرة للغبار و الأتربة تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية، فيما يكون البحر خفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان. وناشد المركز الجميع بضرورة متابعة النشرات والتقارير الصادرة من المركز وعدم تداول الشائعات، منوهاً إلى أنه يتابع الوضع على مدار الساعة.