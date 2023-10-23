خالد بن محمد: الإمارات تحرص على مد جسور الصداقة والتعاون مع الدول كافة

التقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، رئيس وزراء جمهورية سنغافورة الصديقة، لي هسين لونغ. وبحث الجانبان خلال اللقاء، الذي عُقد في «قصر الوطن» بأبوظبي، سُبل مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية سنغافورة.

وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، أن «دولة الإمارات بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تحرص على مد جسور الصداقة والتعاون مع الدول كافة»، مشيراً سموّه أن صاحب السموّ رئيس الدولة يولي أهمية خاصة لتعزيز التعاون مع جمهورية سنغافورة، والاستفادة المتبادلة من التجربة التنموية والاقتصادية لكلا البلدين، والعمل على استكشاف مجالات نوعية إضافية تخدم الطرفين. وأشار سموّه إلى الرغبة المشتركة في تعزيز وزيادة حجم التعاون الاقتصادي والتجاري، ودعم الشركات الإماراتية والسنغافورية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات ذات الأولوية، لاسيما دعم مبادرات البحث والتطوير في المجال التكنولوجي، ما يسهم في دفع التنمية والازدهار في البلدين.