%72 نسبة إنجاز الشوارع الداخلية في مرغم ولهباب والليسيلي وحتا

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي 72% من أعمال مشروع تنفيذ الطرق الداخلية وأعمال الإنارة للشوارع القائمة، في أربع مناطق سكنية، هي مرغم ولهباب والليسيلي وحتا، بطول إجمالي 38 كيلومتراً، وأعمال إضافة أعمدة إنارة للشوارع القائمة بطول 19 كيلومتراً.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، مطر الطاير، إن تنفيذ مشروع الطرق الداخلية، يأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتعليمات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، بتطوير وتحسين البنية التحتية الأساسية في المناطق السكنية، لتلبية احتياجات التمدد والانتشار السكاني والعمراني في الإمارة، والارتقاء بجودة الحياة، وتحقيق السعادة والرفاهية للسكان، كما يأتي في إطار حرص هيئة الطرق والمواصلات على تطوير البنية التحتية الأساسية من أعمال الطرق والإنارة وتصريف مياه الأمطار في المناطق السكنية.

وأضاف: «يشمل مشروع الطرق الداخلية في منطقة مرغم تنفيذ طرق بطول خمسة كيلومترات، في المنطقة الواقعة على شارع دبي- العين، بالقرب من سكاي دايف دبي، حيث سيجري تعبيد الطرق في المنطقة مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع أكثر من 1100 نسمة يقطنون في تلك المنطقة».

وذكر أن «مشروع الطرق الداخلية في منطقة لهباب، يتضمن رصف طرق بطول خمسة كيلومترات، مع أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، كما تشمل تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة لهباب على شارع دبي- حتا بجانب مضمار لهباب لسباق الهجن بطول كيلومترين. ويخدم المشروع أكثر من 3000 نسمة يقطنون في تلك المنطقة».

وأوضح أن الطرق الداخلية التي سيجري تنفيذها في منطقة الليسيلي، يبلغ طولها نحو سبعة كيلومترات، ويشمل المشروع أيضاً تنفيذ أعمال إنارة للطرق القائمة في منطقة سيح السلم بالقرب من لاست اكزيت وبحيرات القدرة، بطول يزيد على 14 كيلومتراً، ويخدم المشروع نحو 2900 نسمة يقطنون في تلك المنطقة.

ويشمل المشروع تنفيذ طرق بطول كيلومترين في منطقة حتا، وتحديداً في مناطق صعير والسلمي وسهيلة، إلى جانب أعمال البنية التحتية التي تتضمن إنشاء شبكة صرف مياه الأمطار، وأعمال إنارة للشوارع، ويخدم المشروع نحو 6000 نسمة يقطنون في تلك المناطق.

• إضافة أعمدة إنارة للشوارع القائمة بطول 19 كيلومتراً