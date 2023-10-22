"تراحم من أجل غزة" تنطلق بإكسبو الشارقة وسط مشاركة واسعة من المتطوعين

انطلقت قبل قليل بإكسبو الشارقة، حملة (تراحم من أجل غزة)، التي تنظمها جمعية الشارقة الخيرية بهدف دعم الأشقاء في فلسطين، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها دولة الإمارات لتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة للمتأثرين في غزة، حيث عملت على تجميع وتعبئة حزم الإغاثة للمتأثرين من الاشقاء الفلسطينيين.

وقال المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية، عبدالله سلطان بن خادم، إنه تم استنفار الجهود الإنسانية لتلبية نداء إغاثة الاشقاء في فلسطين، والذي وجه به صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وذلك ضمن حملة (تراحم من أجل غزة)، لتوفير آلاف الحزم الإغاثية العاجلة للمتضررين، لاستكمال مشروع الحملة من مختلف الجهات الإنسانية والأفراد بما يترجم قيم الإمارات التي رسخها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان - طيب الله ثراه.

وأضاف أن هناك الكثير من الحملات الخيرية التي أطلقتها القيادة الرشيدة للدولة، وتهدف إلى إغاثة الجوعى واللاجئين في مختلف بقاع العالم، منها حملة إغاثة السوريين ومد يد العون لهم، والتي خصصت للاجئين من الأطفال والشيوخ والنساء، وهي حملات دائما ما تأتي في وقتها باعتبار تلك الفئات من أكثر فئات المجتمع ضعفاً وحاجة.

وأضاف أن استجابة الإمارات الفوري والدعم المباشر للجوعى والمعوزين داخل وخارج أرض الوطن، مكنها أن تتبوأ المراكز الأولى عالمياً في قيمة المساعدات الانسانية الأمر الذي جعل كل دول وشعوب العالم تنظر بإعجاب لتلك الحملات الإغاثية التي تطلقها في كافة المناسبات، مؤكداً أن تلك الحملة تأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تقوم بها الإمارات في تقديم الإمدادات الإغاثية للشعب الفلسطيني الشقيق، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها

وتابع أن تلك الحملة وغيرها من المبادرات تعكس مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الراسخ تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف.