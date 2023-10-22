8434 أسرة تستفيد من الدعم الاجتماعي في أبوظبي خلال 4 سنوات

وصل عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي في أبوظبي إلى 8434 أسرة منذ إطلاق هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي عام 2019، بحسب إحصاءات صادرة عن الهيئة، فيما بلغ عدد المستفيدين حالياً من الدعم نحو 29 ألف شخص، يشكلون 4475 أسرة مستفيدة، كما مكّنت الهيئة 964 مستفيداً من الحصول على فرص عمل دائمة، وساعدت 438 فرداً من الأسر المستفيدة على استكمال برنامج التعليم العام، إضافة إلى توفير فرص تدريبية متخصصة لـ760 مواطناً، وذلك بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين.

وتفصيلاً، تتطلع هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي إلى تمكين المستفيدين ودعمهم لتحقيق الاستقرار المعيشي والاستقلال المالي لهم ولأُسرهم، وليكونوا منتجين وفاعلين في مجتمعهم عبر الانخراط في سوق العمل، من خلال برامج التدريب والتطوير والفرص الوظيفية التي تسعى الهيئة إلى توفيرها عبر تكامل جهودها مع منظومة شركائها الاستراتيجية الفعّالة في القطاعين الحكومي والخاص بإمارة أبوظبي.

وأكدت الهيئة تغطيتها جزءاً مهماً ورئيساً في شبكة الأمان الاجتماعي في إمارة أبوظبي، عبر تقدم الدعم المالي للأُسر المواطنة، إلى حين تأهيلهم وتدريبهم للانخراط في سوق العمل من خلال إنشاء منظومة شراكات استراتيجية مع جهات مختلفة في كل القطاعات، لإيجاد برامج تدريبية وفرص وظيفية للأفراد المستفيدين القادرين على العمل.

وتنفذ الهيئة ثلاثة برامج رئيسة للدعم والتمكين والإرشاد المالي، تشمل برنامج أبوظبي للدعم الاجتماعي، ويقوم بتقديم الدعم للأُسر المواطنة ذات الدخل المحدود في إمارة أبوظبي، والتي تحمل خلاصة قيد صادرة عنها، وبرنامج التمكين لتشجيع المستفيدين المؤهلين والقادرين على الانخراط في سوق العمل، إضافة إلى برنامج الإرشاد المالي، لتعزيز نمط الإدارة المالية والتخطيط المالي السليم، للمستفيدين من الدعم لمواجهة مسؤولياتهم المالية بكفاءة، وحمايتهم من الديون وتداعياتها، فضلاً عن تزويدهم بمهارات الترشيد في الإنفاق.

ويتم احتساب خط الدعم للأسرة وفقاً لعدد أفرادها، وبناءً على المخصصات لكل فرد، حيث يخصص لرب الأسرة مبلغ 7450 درهماً شهرياً، ولكل فرد في الأسرة يبلغ 14 عاماً فما فوق مبلغ 3725 درهماً، ولكل فرد ما دون 14 عاماً مبلغ 2235 درهماً، وعند دراسة طلب الاستفادة من منظومة الدعم، يتم احتساب إجمالي دخل الأسرة المواطنة ذات الدخل المحدود بالنظر إلى جميع مداخيل أفرادها، وفقاً للدخل الثابت والثروة والمنافع الاجتماعية التي يتلقاها كل فرد من أفراد الأسرة، حيث يتم احتساب الدخل المتحصّل مقابل عمل ما أو وظيفة ما، وإجمالي الدخل المتحصل مقابل تأجير أو ترخيص، والمنافع والمساعدات الاجتماعـية.

• 3 برامج رئيسة للدعم والتمكين المالي.