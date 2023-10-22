طرق دبي.. مبادرات في التنقل المبتكر

أصدرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تقرير الاستدامة السنوي الثامن لعام 2022، الذي يسلط الضوء على ممارسات الهيئة في مجالات البيئة والمجتمع والحوكمة (ESG).

واستعرض التقرير إنجازات الهيئة في عام 2022، الذي شهد اعتماد الخطة الاستراتيجية الجديدة للأعوام 2023-2030، بما يتواءم مع الرؤية الحكومية لدولة الإمارات «نحن الإمارات 2031»، والتوجهات الحكومية للإمارة، وخطة دبي الحضرية 2040. وخُصصت للاستدامة الغاية الاستراتيجية الثانية ضمن الاستراتيجية الجديدة للهيئة التي شملت: «التكامل والتنقل المبتكر»، و«الاستدامة»، و«الصحة والسلامة والأمن»، و«إسعاد المتعاملين» و«استشراف المستقبل».

واعتمدت الهيئة خطة تحويل مركبات الأجرة في دبي (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بنسبة 100% إلى مركبات صديقة للبيئة، (هجينة وكهربائية وهيدروجينية)، بحلول عام 2027، كما نفذت الهيئة 43 مبادرة للطاقة والاقتصاد الأخضر، أسهمت في تحقيق الهيئة وفرة قياسية عام 2022، بلغت أكثر من 86 مليون كيلوواط/ساعة من الكهرباء، و50 مليون لتر من الوقود، وتجنب انبعاثات ما يقرب من 201 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون. وانتهت الهيئة، أخيراً، من المرحلة الأولى من تجهيز الخرائط الرقمية، بشوارع منطقة جميرا، لتكون دبي المدينة الأولى عالمياً خارج الولايات المتحدة في التشغيل التجاري لمركبات الشركة ذاتية القيادة.