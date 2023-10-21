«قمة القيادات العالمية» ترسّخ دور الشباب في التنمية والمناخ

اختتمت القمة السنوية للقيادات العالمية الشابة، التي انطلقت الخميس الماضي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية عضو مجلس القيادات الشابة العالمية، فعالياتها أمس بدبي.

وناقشت القمة، التي عقدت لأول مرة في دولة الإمارات على مدار ثلاثة أيام، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، الدور القيادي للشباب في تصور وتصميم وتنفيذ المستقبل، وسبل بناء القدرات وتطوير المهارات، وتفعيل إمكانات التحوّل الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي والفرص المستقبلية التي تتيحها التكنولوجيا المتقدمة، ودورها في دعم صناعة مستقبل أكثر ازدهاراً واستقراراً.

واستشرفت القمة مستقبل القادة الشباب ودورهم المأمول والمطلوب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والمعرفية في مجتمعاتهم وأوطانهم وعالمهم من أجل مستقبل أفضل للبشرية.

وشارك في القمة أكثر من 500 من أعضاء مجالس القيادات الشابة العالمية التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي، وعشرات المسؤولين والخبراء والمتخصصين، وبحثوا آليات تمكين القيادات الشابة من لعب دورها في قيادة مسارات التنمية مستقبلاً، بدعم من الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات المعنية بتمكين الشباب.

تمكين ودعم الشباب

وأكد وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، عمر سلطان العلماء، أن احتضان دولة الإمارات فعاليات القمة السنوية للقيادات الشابة العالمية، يترجم توجهات القيادة الرشيدة بدعم وتمكين الشباب وبناء قدراتهم، وتبني أفكارهم والاستثمار في عقولهم ومواهبهم، وتجسّد فهماً وفلسفة مشتركة بين حكومة دولة الإمارات والمنتدى الاقتصادي العالمي، يقوم على محورية دور القيادات الشابة في رسم مسارات المستقبل، وتنفيذ الرؤى والأفكار وتحويلها إلى واقع يعزز الحراك العالمي لبناء مستقبل أفضل.

وقال: «إن القمة وفرت منصة للقيادات الشابة ليتبادلوا الأفكار والرؤى، وليعملوا معاً على التأسيس لحلول مبتكرة واستباقية للتحديات الكبرى التي ستواجه مسيرة الاستدامة والتطور العالمي».

وكانت أعمال القمة السنوية للقيادات الشابة العالمية، انطلقت بجلسة حوارية رئيسة، شارك فيها عدد من النماذج الملهمة من القيادات الشابة.

حوارات تفاعلية

وشهدت فعاليات القمة سلسلة من ورش العمل والحوارات التفاعلية وجلسات العصف الذهني، التي غطت موضوعات في قطاعات الاقتصاد الرقمي والجديد، والتعليم، والتعلّم المستمر، والصناعات الإبداعية، وحلول الاستدامة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة، والصحة وعلوم الحياة، وريادة الأعمال، وتمويل المشاريع الناشئة، والتقنيات الخضراء، وغيرها من قطاعات مستقبلية حيوية.

وشهدت القمة جلسات عصف ذهني، ركزت على موضوعات تعزيز تمويل الابتكار والريادة في المجتمعات النامية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تقليص الفجوة التنموية، وحوكمة الذكاء الاصطناعي، وترسيخ قيم الاستدامة والتنوع والتأثير الإيجابي والسلام.

فرص وتكنولوجيا

وشملت حوارات القمة موضوعات مهمة مثل إحياء الفرص التصنيعية المستدامة في المناطق الحضرية، والاستفادة من ثورة التكنولوجيا الحيوية، وتسريع عمليات اتخاذ القرار بالاستفادة من بيانات الذكاء الاصطناعي، وضمان الأمن الغذائي للمستقبل، وإرساء سلاسل توريد مبتكرة، إضافة إلى التوسع في استخدامات التقنيات الخضراء.

واستشرف مشاركون في القمة آفاق ريادة المستقبل في المنطقة، والدور المحوري الذي يؤديه مجتمع القيادات العالمية الشابة في دعم مسارات التنمية في المجتمعات المحلية، بعدما يقارب عقدين من الزمن على تأسيسه.

تحولات إيجابية

وبحثت جلسات القمة دور الشراكات الاستراتيجية بين الدول والحكومات في إحداث تحولات عالمية إيجابية، وأهمية العمل المناخي المشترك في التصدي لتحديات التغيّر المناخي وحماية مستقبل الكوكب، كما تطرّقت إلى دور التكنولوجيا في تحقيق التنمية.

وشكلت موضوعات المجتمعات الدامجة لكل فئاتها، ومستقبل الرعاية الصحية وجودة الحياة، والفرص والدروس المستفادة من قصص نجاح مجتمعات ودول في تمكين قيادتها الشابة، وزيادة فرصها التنموية، عناوين رئيسة في جلسات القمة أيضاً.

نخبة الخبراء والقيادات العالمية

وسجّلت قمة هذا العام مشاركات دولية نوعية من مختلف الدول والتخصصات والقطاعات، شملت قائمة أبرز المشاركين فيها: تيفاني وانج، الرئيس التنفيذي للتسويق والصناديق في «أوبن ويب» بالولايات المتحدة الأميركية، وأبديجاني ديراي، رئيس وحدة تعلّم الآلة في مجموعة أتاكانا في كينيا، وصوفيا هامبلن، الرئيس التنفيذي للعمليات في «منيرال كاربونايشن العالمية» في أستراليا، وإليشا لندن، الرئيسة التنفيذية لمؤسسة بروسيبرا غلوبال بالمملكة المتحدة، ونيريسا نايدو، رئيسة مجلس إدارة مؤسسة كريديت إكسيبرت في الولايات المتحدة الأميركية، ومايا روي، الرئيس التنفيذي لتحالف المبتكرين في كندا، وفوكوسي مارافيت، رئيس علم البيانات الأستاذ المشارك في علوم الحاسب بجامعة بريتوريا في جنوب إفريقيا، إضافة إلى أوليفييه شواب، المدير الإداري للمنتدى الاقتصادي العالمي.