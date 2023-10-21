1000 متطوع يشاركون في «تراحم من أجل غزة» بدبي

شهدت قاعة الرمال بدبي اليوم، حضوراً كبيراً من المتطوعين، سواءً من المواطنين والمقيمين، للمشاركة في حملة «تراحم - من أجل غزة»، لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة، الذين تضرروا جراء أحداث الحرب الدائرة حالياً في القطاع.

وصرح المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري في دائرة الشؤون الاسلامية والعمل الخيري بدبي، أحمد درويش المهيري، بأن الحملة تستهدف جمع 25 ألف طرد من المساعدات للفلسطينيين في غزة.

ومن جانبه، قال نائب الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر، راد المنصوري، إن الحملة تحظى بتفاعل كبير من الجمهور، مشيراً إلى أن عدد المتطوعين تخطى الألف متطوع.