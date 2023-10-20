مجالس الضواحي في «الشرقية» تستقبل تبرعات «تراحم من أجل غزة»

توافد مواطنون ومقيمون في مدن المنطقة الشرقية إلى مجالس الضواحي الخمسة في مدينة خورفكان وكلباء ودبا الحصن ومركز الهلال الأحمر بإمارة الفجيرة لدعم وإغاثة الأشقاء الفلسطينيين عبر حملة «تراحم من أجل غزة» التي تنظمها هيئة الهلال الأحمر الإماراتي.

وأسهم المتطوعون في جمع التبرعات المختلفة التي تقوم فئات المجتمع المختلفة بتسليمها عبر المقار المخصصة في المنطقة الشرقية مع فرزها وتجهيزها في طرود وسلاسل للمواد الغذائية والطبية والإغاثية بإشراف جمعية الشارقة الخيرية، بالتعاون مع دائرة شؤون الضواحي وجمعية الفجيرة الخيرية وعدد من المؤسسات والجهات.

وقامت جمعية الشارقة الخيرية بتخصيص مجالس الضواحي لاستقبال المتبرعين بشكل يومي ابتداءً من يوم الأربعاء الماضي حتى 26 أكتوبر الجاري من الساعة الثامنة صباحاً وحتى العاشرة مساءً.

وأفاد رئيس قطاع الفروع بجمعية الشارقة الخيرية، ناصر الباروت، بأنه تم تخصيص مجالس الضواحي بمدن الساحل الشرقي متمثلة في مجلسي الصبيحية وحياوة في مدينة خورفكان ومجلس مدينة دبا الحصن ومجلسي خوركلباء وسهيلة بمدينة كلباء، وذلك لاستقبال تبرعات المواطنين والمقيمين من مختلف فئات المجتمع، الذين توافدوا منذ اليوم الأول للإسهام في دعم حملة «تراحم من أجل غزة» عبر تسليمهم تبرعاتهم المالية والعينية كمواد غذائية وإغاثية.

فيما خصصت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، مقر مركز الهلال الأحمر، وخيمة بنك دبي الإسلامي في شارع الشيخ حمد بن عبدالله الشرقي 83 الفجيرة لاستقبال التبرعات العينية والمالية من مختلف أفراد المجتمع في إمارة الفجيرة، بالتعاون مع جمعية الفجيرة الخيرية التي حثت المجتمع بالإمارة من أجل دعم الحملة عبر التطوع والتبرع من خلال قنواتها في مواقع التواصل الاجتماعي، كما دعت المحسنين إلى المشاركة الفعالة عبر التبرع المالي عبر الطرق الإلكترونية الموضحة لهم أو الحضور للمقر.

إلى ذلك، قال مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية سلطان محمد الشامسي، إنه في إطار استمرار الفعاليات الإنسانية لحملة «تراحُم من أجل غزة» لتوفير أكبر قدر من المشاركة المجتمعية ستنظم الحملة فعاليات جديدة، تبدأ اليوم من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً في قاعة الرمال بدبي، بإشراف مؤسسة دبي العطاء، وفي 22 أكتوبر، فيما تقام فعاليتان إحداهما في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وأخرى في مركز إكسبو الشارقة من 9 صباحاً حتى 2 ظهراً، بإشراف جمعية الشارقة الخيرية، وذلك لتجهيز 25 ألف سلة إغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والعديد من المؤسسات الإنسانية والخيرية.

وتجدر الإشارة إلى أن «تراحم من أجل غزة» تهدف إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً خصوصاً الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع «ما يزيد على مليون طفل» من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة، حيث تم تدشين الحملة يوم الأحد الماضي في قاعة موانئ أبوظبي بميناء زايد بمشاركة أكثر من 4500 متطوع قاموا بتجهيز 13 ألف سلة إغاثية، تنوّعت بين السلال الغذائية والمخصصة للأطفال وللنساء والأمهات، وذلك تحت إشراف وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، وفتح مجال للراغبين في التطوع للمشاركة في تجهيز السلال الإغاثية والتسجيل عبر منصات التطوع كمنصة «متطوعين. إمارات» ومنصة التطوع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة يوم لدبي، ومنصة مركز الشارقة للتطوع.

• 6 مقار لاستقبال المتبرعين في إمارة الفجيرة و«الشرقية».