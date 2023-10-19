مجموعة الحبتور تنظم يوما ترفيهيا لكبار المواطنين

نظمت مجموعة الحبتور يوماً ترفيهياً لكبار المواطنين في مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان التابع لوزارة تنمية المجتمع ومن هيئة تنمية المجتمع في دبي بمناسبة «اليوم العالمي لكبار السن» .

اقيم اليوم الترفيهي في منتجع الحبتور للبولو، بحضور مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، خلف بن أحمد الحبتور، ومدير دار رعاية المسنين في مركز سعادة كبار المواطنين بعجمان، راشد الغملاسي، وجمال عبد الرحمن، من هيئة تنمية المجتمع في دبي، وعدداً من المسؤولين وكبار المديرين في مجموعة الحبتور بالإضافة إلى كبار المواطنين ومرافقيهم.

وتضمنت الفعالية أنشطة متنوعة حيث استقبل خلف الحبتور كبار المواطنين وتبادل معهم أطراف الحديث ثم ألقى أحد الضيوف قصيدة شعرية أعقبها تناول الجميع الفطور ثم تجمعوا لمشاهدة مباراة ودية لفريق البولو وقضاء وقت ممتع في أرجاء المنتجع.

وقال خلف الحبتور: «إن قيمنا الإسلامية تدعو إلى توقير واحترام كبار المواطنين، وإبراز دورهم في تنمية وخدمة المجتمع وقدرتهم على العطاء، والاستفادة من خبراتهم وطاقاتهم المهنية والعلمية. ومثل هذه الفعاليات والأنشطة تدخل السرور عليهم وتشعرهم بقيمتهم الانسانية والمجتمعية لتحقيق جودة حياة كريمة». وأضاف: «إن الاهتمام بفئة كبار المواطنين واعتماد هذا المسمى لهم يدل على الارتقاء بهم وضمان انغماسهم ومشاركتهم الفعالة في المجتمع». وقدم راشد الغملاسي، الشكر والتقدير لخلف الحبتور على مشاركته هذه الفعالية وحرصه الدائم على توطيد العلاقات مع المؤسسات التي تعنى بالشؤون المجتمعية.