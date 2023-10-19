وظائف

أفاد باحثون عن عمل من حَمَلة المؤهلات الجامعية بأن «المعدل التراكمي» يقف عقبة في سبيل توظيفهم، حيث تطلب غالبية الشركات والجهات الحكومية والخاصة معدلات عالية رغم اختلاف صعوبة المناهج من جامعة لأخرى.

تعليم

جهة تعليمية محلية لديها إدارة اتصال حكومي، ومتعاقدة مع شركة علاقات عامة، ورغم ذلك لا تتعاون مع الإعلاميين ولا تجيب على أي استفسارات صحافية أو توفر معلومات إعلامية حديثة على موقعها وحساباتها، واقتصر دورها على إرسال بيان صحافي «فقير معلوماتياً» كل أشهرٍ عدة.

مواقف

قال سكان في منطقة «المجاز 2» في الشارقة إنهم حجزوا مواقف عامة من بلدية الشارقة وسددوا رسوماً تتجاوز 1000 درهم، لكن فوجئوا بأن البلدية منحت تصاريح مواقف لعدد كبير من السيارات يفوق عدد المواقف بالمنطقة، ما جعل عدداً كبيراً منهم لا يجد موقفاً لسيارته، ويضطر للذهاب إلى مواقف مدفوعة.

دعم

طالب مستفيدون من برنامج الدعم الاجتماعي في أبوظبي بإعادة النظر في نظام الحصول على قيمة الدعم، وإلغاء نظام الـ50% أموالاً نقدية، والـ50% تسوقاً إلكترونياً وتسوقاً عبر نقاط البيع، ليكون الدعم أموالاً نقدية بشكل كامل حسب رغبة كل مستفيد.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

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