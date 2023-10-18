جهات حكومية وخاصة تستقطب حديثي التخرج بـ «مزايا توظيفية»

قررت جهات مشاركة في المعرض الوطني للتوظيف في نسخته الـ25، الذي يستضيفه إكسبو الشارقة، طرح وظائف للشباب المواطنين وحديثي التخرج الباحثين عن عمل في العديد من التخصصات، موضحة أن الوظائف تشمل حاملي الشهادات الجامعية وما دونها.

وأوضح ممثلو شركات تشارك عبر منصة دائرة الموارد البشرية لحكومة الشارقة، أن هناك وظائف تم طرحها لا تحتاج إلى خبرات، فضلاً عن أن الرواتب تبدأ من 6000 درهم، بجانب راتب «نافس» الذي يبدأ من 5000 درهم لأصحاب المؤهلات غير الجامعية، و7000 درهم لحملة الشهادات الجامعية، فضلاً عن وظائف بنكية تبدأ من 21 ألف درهم دون احتساب «نافس».

وأوضح المشاركون في المعرض، أن برنامج «نافس» أفاد القطاع الخاص بشكل كبير في استقطاب شباب المواطنين، لاسيما الخريجون منهم، حيث شجّعهم على الالتحاق بالقطاع الخاص، بعدما كانت تنتابهم مخاوف من العمل به، وتفضيل القطاع الحكومي بصورة أكبر.

وقال نائب الرئيس التنفيذي لبنك رأس الخيمة الوطني، سلطان خليفة آل علي، إن الوظائف التي طرحها البنك خلال المعرض تشمل حاملي الثانوية العامة فما فوق، لكن بالطبع الأولوية تكون لحملة الشهادات الجامعية، مشيراً إلى أن الوظائف المطروحة تشمل (الخدمات المصرفية للأفراد، والائتمان، والـIT والأعمال المصرفية).

وأضاف آل علي لـ«الإمارات اليوم»، أن الوظائف المطروحة تتجاوز 50 وظيفة في مختلف التخصصات، مؤكداً أن برنامج «نافس» أفادهم بصورة كبيرة، لاسيما في استقطاب شباب المواطنين، خصوصاً الخريجين، لافتاً إلى أنه تم توظيف نسبة كبيرة من شباب المواطنين عبر معارض التوظيف بمختلف إمارات الدولة.

وقالت رئيس قسم استقطاب المواهب بجامعة الشارقة، شوق علي، إنه تم تعيين عدد كبير من شباب المواطنين، وفقاً للخطة التي وضعتها الجامعة لعام 2022-2023، وحالياً تم الانتهاء من خطة التوظيف 2023-2024، بالتعاون مع دائرة الموارد البشرية لحكومة الشارقة. وأضافت: «الأولوية لدينا لخريجي جامعة الشارقة، لكن نرحب بالكفاءات من شباب المواطنين»، لافتة إلى أن المعرض يشهد طرح وظائف في تخصصات مختلفة، مثل الموارد البشرية والـIT بما يشمله من وظائف أخرى مثل الأمن الإلكتروني، بجانب وظائف فنية مثل مركز تقنية المعلومات وكلية الهندسة والحوسبة والمختبرات البحثية».

وذكرت أن العام الماضي شهد تعيين عدد من شباب المواطنين المتقدمين عبر المعرض في مستشفى الأسنان الجامعي وأكاديمية الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، وبعض الوظائف الأخرى لشباب مقترحين من دائرة الموارد البشرية بالإمارة، لافتة إلى أن الجامعة تقدم 32 وظيفة ضمن هذا المعرض، ولديها خطة للتوظيف في إطار سياسة التوطين.

من جانبه، قال رئيس إدارة الموارد البشرية في مصرف الشارقة الإسلامي، أحمد المظلوم، إن المصرف يستهدف زيادة التوطين، وتمكين الكوادر الوطنية، واستقطاب الكوادر، حيث يتبنى مجموعة من البرامج التدريبية أهمها (مسار)، فضلاً عن تعاون مثمر حالياً مع مبادرات برنامج (نافس) لدعم توطين المواطنين خلال خمس سنوات، بالإضافة إلى برنامج (إثراء).

وأشار إلى أنه بمجرد انتهاء معارض التوظيف يقوم المصرف بالتواصل مع الشباب المتقدمين بشكل سريع، وإجراء المقابلات لتعيين المتقدمين في الوظائف المتاحة، مؤكداً أن المصرف يدعم سياسات التوطين وتمكين كوادر شباب المواطنين بصورة كبيرة.

بدورها، أكدت المدربة المهنية بوزارة تنمية المجتمع، منى الكعبي، أن منصة الوزارة المشاركة في المعرض تُعنى بأصحاب الهمم، وتم إطلاقها عام 2018، بحيث يسجل الباحثون فيها، وكذلك الشركات الراغبة في تعيين أصحاب الهمم. وقالت الكعبي: «نحن نمثل حلقة وصل بين أصحاب الهمم والشركات الراغبة في تعيينهم، ودورنا متابعتهم بعد التعيين، وتنظيم دورات تدريبية لهم وللشركات، لشرح كيفية التعامل مع أصحاب الهمم، بحيث نقدم ورشاً لأصحاب الهمم في لغة الإشارة وغيرها، كما نشرح للشركات كيفية التعامل معهم، ونوصي المديرين بعدم التمييز في المعاملة بينهم وبين زملائهم والتصدي لأي محاولات للتنمر بهم داخل العمل».

دعم القطاع الخاص

أفادت دائرة الموارد البشرية لحكومة الشارقة، بأن مشاركتها في المعرض هذا العام تستهدف دعم القطاع الخاص بصورة كاملة، حيث تشارك عبر منصة الدائرة 10 شركات، وجميعها تقدم مزايا مهمة، مثل برنامج «نافس»، ومزايا أخرى إضافية، فضلاً عن رواتب جيدة.