تكدُّس

قال سكان في الشارقة إنهم يواجهون صعوبات يومية على دوار شارع جمال عبدالناصر في منطقة المجاز، بسبب التكدس المروري الذي لا ينقطع على الدوار من وقت العصر حتى بعد الساعة العاشرة مساء.

محطات

طالب سكان في دبي بزيادة عدد محطات الحافلات العامة التي تربط بين دبي وأبوظبي، ما ييسر تنقلهم بين الإمارتين باستخدام وسائل المواصلات العامة.

بنك

قال متعاملون مع بنك إسلامي إن البنك قلص عدد أفرعه في مختلف الإمارات، وفي الوقت نفسه يتم إغلاق عدد كبير من الفروع الساعة الثانية بعد الظهر، ما يتسبب في تكدس المتعاملين خلال أوقات العمل.

مرور

شكا سائقون قيام قائدي المركبات بتعطيل حركة الطريق صباحاً أمام بوابات المدارس في الشارقة، دون الالتزام بالوقوف في الأماكن المسموح بها، مطالبين بالتصدي لمثل تلك الممارسات.

عروض

أكد متعاملون رصدهم إعلانات بأسعار مخفضة على سلع وملابس عبر منصات التواصل الاجتماعي، ثم اكتشفوا أنهم وقعوا ضحايا لعمليات احتيالية، محذرين من الانسياق وراء تلك العروض.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

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