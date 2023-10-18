حاكم الشارقة يوجّه بمساواة أبناء المواطنات بالمواطنين في منح الدراسة

وجّه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، «كهرباء الشارقة» بمعاملة أبناء المواطنات مثل المواطنين في «المنح الدراسية»، والبالغ عددهم حالياً 72 طالباً وطالبة، وإرجاع المبالغ التي دُفعت لمن دفعها، عن طريق الديوان الأميري في الشارقة.

أُعلن عن توجيه سموه عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.