اعتماد نظام التصويت الهجين في انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة

عقدت اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة 2023م، اجتماعها الأول في مكتب سمو الحاكم الذي ناقشت خلاله الأدوار الرئيسة المنوطة بها وخطط تنفيذ الانتخابات وفقاً لأفضل المعايير وأحدثها المبنية على الحيادية والشفافية.

ورفعت اللجنة في بداية اجتماعها الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على ثقته بتكليفها برسم الإطار العام للعملية الانتخابية والإشراف العام على سيرها، مثمنين رؤية سموه الحكيمة في تفعيل المشاركة المجتمعية وتمكين المواطنين والمواطنات للمساهمة في اتخاذ القرارات من خلال المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وترأس الاجتماع رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار، وحضره أعضاء اللجنة: قائد عام شرطة الشارقة اللواء سيف الزري الشامسي، وأمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أسماء راشد سلطان بن طليعة، وأمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أحمد سعيد الجروان، ومدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون محمد حسن خلف، والشيخ سعود بن سلطان بن محمد القاسمي مدير مكتب الشارقة الرقمية، ومدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة المستشار عيسى سيف بن حنظل.



وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات تضمنت تشكيل اللجان الرئيسة التي نظمها مرسوم إعادة تنظيم انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة والتي تضمنت لجنة إدارة الانتخابات، ولجان الدوائر الانتخابية، واللجنة الإعلامية، واللجنة الأمنية، ولجنة الأنظمة الذكية.

كما بحثت اللجنة وضع الخطط التنفيذية للعملية الانتخابية، وتشكيل فرق العمل اللازمة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، ومناقشة كافة الاحتياجات اللوجستية والتقنية والفنية والموارد البشرية والمالية.

واعتمدت اللجنة الجدول الزمني لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة للعام 2023 والتي تبدأ يوم الاثنين 23 أكتوبر الجاري بالبدء في تسجيل أعضاء الهيئات الانتخابية في الدوائر الانتخابية، على أن تنتهي عملية الانتخابات بإعلان القائمة النهائية للفائزين بها يوم الجمعة 15 ديسمبر من العام الجاري.

كما قررت اللجنة العليا اعتماد التسجيل في الدوائر الانتخابية إلكترونياً باستخدام تطبيق (UAE PASS)، أما نظام التصويت في هذه الدورة من انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فسيكون هجيناً، بحيث يتاح إلكترونياً (عن بعد) باستخدام أحدث الأنظمة الإلكترونية، المدعمة بوسائل الحماية لضمان سير العملية بسهولة ويسر، وبكل مصداقية وشفافية وحيادية، مع إتاحة الفرصة في ذات الوقت للتصويت حضورياً في المراكز التي سيتم تخصيصها في مختلف مدن ومناطق إمارة الشارقة.