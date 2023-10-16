26 مركزاً داخل الدولة لاستقبال تبرعات دعم «مُتضرّري غزة»

واصلت حملة «تراحم من أجل غزة»، التي أطلقتها دولة الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين بالحرب في قطاع غزة، جهودها المجتمعية، لليوم الثاني على التوالي، من خلال استمرار تلقّي التبرعات والمساعدات الإغاثية العينية من المواطنين والمقيمين في مختلف أنحاء الدولة، حيث تم تخصيص 26 مركزاً لجمع التبرعات العينية من الراغبين في دعم ومساعدة الأشقاء المتضررين في غزة، على مستوى إمارات الدولة.

وتستهدف حملة «تراحم من أجل غزة»، التي أُطلقت بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي، والتنسيق مع وزارتي الخارجية وتنمية المجتمع، التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة بالحرب الدائرة في قطاع غزة، من خلال تقديم مساعدات عاجلة للشعب الفلسطيني، خصوصاً الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة بالحرب الدائرة، والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خصوصاً الأطفال الذين يشكلون ما يقرب من نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل)، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

وأعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تخصيص 12 مركزاً لجمع التبرعات في إمارة أبوظبي، بينها ثمانية مراكز في مدينة أبوظبي، هي: «كرفان شارع المطار مقابل كارفور، وكرفان المارينا مول مقابل المارينا، وكرفان الشهامة مقابل جمعية بني ياس التعاونية، وكرفان شارع النجدة بجانب شركة أبوظبي للتوزيع، وكرفان مدينة خليفة خلف المحلات التجارية، وكرفان مدينة الشوامخ مقابل اللولو إكسبرس، وكرفان مدينة بني ياس مقابل اللولو هايبر ماركت، وكرفان مدينة بني ياس مقابل جمعية بني ياس التعاونية»، إضافة إلى ثلاثة مراكز في منطقة الظفرة، هي: «مكتب مدينة زايد، ومكتب مدينة الظنة، والرويس بمكتب مدينة السلع»، ومركز واحد في مدينة العين بـ«مستودعات المرخانية».

وأوضحت الهيئة أنه تم تخصيص ستة مراكز لجمع التبرعات في إمارة رأس الخيمة، هي: «مقر الهلال الأحمر بالطابق الأرضي، وكرفان الرمس، وكرفان رأس الخيمة، وكرفان شعم، وكرفان الظيت الجنوبي، وكرفان المعيريض»، إضافة إلى مركزين في كل من إمارة دبي «مقر مركز الهلال الأحمر، ومستودعات المركز في القوز»، وفي الشارقة «مقر المركز في الرحمانية، ومكتب الهيئة في النخيلات»، وفي الفجيرة «مقر مركز الهلال الأحمر، وخيمة بنك دبي الإسلامي في شارع الشيخ حمد بن عبدالله الشرقي 83 الفجيرة»، ومركز في أم القيوين «مقر مركز الهلال الأحمر»، وآخر في عجمان «مقر مركز الهلال الأحمر».

وحدّدت الهيئة ثلاث فئات للمواد العينية التي يتم استلامها من جميع مراكز الهيئة، الأولى «سلة المواد الغذائية»، وتشمل 14 نوعاً من الأطعمة والمشروبات، هي: «طحين، زيت، تمر، فول، حمص حب، حمص طحينية، بازيلاء خضراء، ذرة، تونة، لحم، شاي، ملح، سكر، بسكويت»، بينما الفئة الثانية هي «السلة النسائية»، وتشمل تسعة أنواع من الأدوات والمنتجات، هي: «فوطة، بطانية، معقّم، شامبو، صابون، معجون أسنان، فرشاة أسنان، أدوات حلاقة، قطن نسائي»، فيما اختصت الفئة الثالثة بـ«سلّة الأطفال»، وتضمّنت 13 نوعاً من المنتجات، هي: «حليب بودرة، سيريلاك، حليب سائل (أبتاميل)، مُكمّل غذائي، فوّط، بسكويت، معجون أسنان، فرشاة أسنان، صابون، شامبو، كريم جسم، حفاضات أطفال، مراضع».

وشهدت الحملة الإنسانية «تراحم من أجل غزة»، التي أطلقتها الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتأثرين من الحرب في قطاع غزة، استجابة شعبية وتطوّعية كبيرة، في اليوم الأول من إطلاقها، الذي انتهى خلاله مئات المتطوعين من تجهيز 13 ألف طرد من المواد الغذائية والإغاثية لإرسالها لأشقاء في غزة، على أن يتم تجهيز آلاف الطرود المماثلة خلال الأيام المقبلة.

الإمارات سبّاقة في نجدة المحتاجين

دعا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الجميع إلى مواصلة دعم ومساعدة الأشقاء في غزة، وتقديم العون الإنساني لهم في ظل هذه الأوضاع الصعبة والظروف الاستثنائية التي يمرون بها، والحاجة الماسة للعون والإغاثة.

واعتبر رئيس المجلس، العلّامة الشيخ عبدالله بن بيه، أن حملة «تراحم من أجل غزة»، التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، تعد تأكيداً للدور الرائد السبّاق لدولة الإمارات في إغاثة ونجدة المحتاجين عموماً، وأهل فلسطين خصوصاً.

وقال: «إن شريعتنا السمحة تحث على مساعدة المحتاجين وإغاثة الملهوفين وعون المستضعفين، يقول تعالى: (مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ)، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (الصدقة برهان)، وهي برهان على الإيمان والسخاء والتضامن»، داعياً الله تعالى أن يكشف الغُمّة، ويرحم الأمة، وييسر أسباب الأمن والعافية والسلامة والسلام.

• «الهلال الأحمر» حددت 3 فئات للمواد العينية يتم استلامها من جميع مراكزها.