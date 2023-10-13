الطقس ..تغيُّر في درجات الحرارة "الأحد"

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم، رطباً مع احتمال تشكّل ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية، يصبح صحواً بوجه عام، فيما تظهر السحب شرقاً بعد الظهر، لافتاً إلى أن الرياح تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار المركز إلى أن الطقس غداً يبقى رطباً مع احتمال تشكّل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الداخلية والساحلية، ويكون صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً مع احتمال تكوّن بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، فيما تظل الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، قد تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن طقس يوم الأحد سيبقى رطباً مع فرصة تشكّل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق خاصة الساحلية، ويكون صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً، على أن تميل درجات الحرارة للانخفاض الطفيف، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 30 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأفاد المركز بأن طقس يوم الإثنين المقبل سيشهد تكوّن ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الساحلية والداخلية، فيما يكون صحواً إلى غائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً بعد الظهر، لافتاً إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية وشمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كم/س، تصل إلى 35 كم/س على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.