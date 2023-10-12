حمدان بن محمد: دبي مختبر عالمي لتوظيف التكنولوجيا في تصميم المستقبل

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي تواصل نهجها في دعم التعاون بين الحكومات وقطاعات الأعمال والشركات وتسهيل الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص بنظرة إيجابية واستباقية في مقاربة كل جديد في ميادين الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة، ورؤية الفرص في التحديات.

وقال سموه: «دبي مختبر عالمي لتوظيف التكنولوجيا في تصميم المستقبل، وسنواصل مواكبة مسيرة التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي والعمل مع الجميع من أجل مستقبل الإنسانية»، مضيفاً سموه: «الذكاء الاصطناعي يطلق حقبة جديدة في الحضارة الإنسانية ونريد أن نكون في طليعتها.. سنوظف الأدوات التكنولوجية لتكون دبي الأفضل والأسرع والأكثر استعداداً للمستقبل».

جاء ذلك بمناسبة ختام فعاليات «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» الذي نظّمته مؤسسة دبي للمستقبل على مدار يومين في «متحف المستقبل» و«منطقة 2071» في أبراج الإمارات بدبي، والذي شهد مشاركة وحضور أكثر من 2200 من الخبراء والمتخصصين وممثلي الشركات التكنولوجية العالمية والجهات الحكومية والمؤسسات الدولية والمراكز البحثية والعلمية.

وأشار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، إلى أن هذه التجمّعات العالمية التي تستضيفها دبي لاستشراف مستقبل القطاعات الرئيسة تسهم بتوحيد الرؤى المستقبلية وإطلاق الشراكات الدولية الفاعلة في توظيف وتطوير تطبيقات التكنولوجيا، مؤكداً سموه أهمية بحث إمكانات التطبيقات والتكنولوجيات المستقبلية وسبل تطويرها وحوكمتها، بما يتماشى مع مسار تخيّل المستقبل وتصميمه وتنفيذه، وهو ما تميزت به دبي.

وتضمّنت أجندة «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» الذي نظّمته «مؤسسة دبي للمستقبل» أكثر من 50 جلسة حوارية وكلمة رئيسة وورش عمل جانبية شارك فيها 70 متحدثاً من مسؤولين حكوميين ورؤساء تنفيذيين وخبراء وقادة فكر ومصممي وصانعي سياسات ورواد أعمال وشركات ناشئة ومستثمرين وأكاديميين.

كذلك، شملت فعاليات الملتقى 12 معرضاً تفاعلياً لأحدث ابتكارات الذكاء الاصطناعي، وتم تنظيمها من قبل مؤسسة دبي للمستقبل وميتا وماكينزي ومايكروسوفت وديلويت وبي دبليو سي، وركّزت على استعراض مستقبل العديد من القطاعات التكنولوجية والإبداعية، وأتاحت الفرصة للزوار للتعرف على مستقبل التكنولوجيا والفن والموسيقى والإبداع بمختلف أشكاله، وأهم برامج اختبار وتطوير وتطبيق برامج الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وشهد الملتقى الإعلان عن عدد من المبادرات الجديدة، بما في ذلك «تحالف دبي للذكاء الاصطناعي» الذي أطلقته مؤسسة دبي للمستقبل بهدف توفير منصة قائمة على الشراكة والتعاون في تسريع تبنّي التقنيات الصاعدة وتنظيم معايير الابتكار، وتحفيز أفكار إيجابية وتطبيقات مؤثرة في هذا القطاع الحيوي والمهم لاقتصادات ومجتمعات المستقبل.

وسيسهم التحالف بإتاحة الفرصة أمام جميع شركات التكنولوجيا العالمية ورواد الأعمال والمؤسسات المعنية بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي للعمل بشكل مشترك على إيجاد حلول مبتكرة، بالتركيز على الفرص الواعدة والاستفادة منها. من ناحية أخرى، أعلنت دبي الرقمية بالشراكة مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي عن إطلاق منصة «دبي.AI» والتي تتيح للمتعاملين الحصول على خدمات ومعلومات عن مدينة دبي، وتوفر مصدراً شاملاً وتفاعلياً وموحداً للمعلومات يتم تغذيتها بشكل مستمر بمعلومات من مصادرها الرسمية.

وضمت قائمة الشركاء الاستراتيجيين للملتقى كلاً من «ميتا» و«بي دبليو سي» و«ديلويت» و«مايكروسوفت» و«كوانتم بلاك من ماكنزي» و«هيئة دبي الرقمية» و«إس إيه بي». وشهدت جلسات وفعاليات «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» كذلك مشاركات بارزة من «طيران الإمارات» و«إس آيه بي» و«غوغل» و«آي بي أم» و«نوكيا» و«هيومانيزم» و«إتش تي سي فايف» و«نيفيديا» و«طلبات» و«سوبر ورلد» و«سناب» و«كريم» و«بيدو» و«تشكيل» و«مركز دبي للبلوك تشين» و«بي سي جي» إضافة إلى جمعية البلوك تشين الأوروبية، والمنظمة العالمية للبيانات الأخلاقية.

ومن أهم مخرجات جلسات وحوارات الملتقى كان إجماع المتحدثين على أن الذكاء الاصطناعي التوليدي يؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ المجتمعات بسبب قدرة التكنولوجيا المتقدمة على تحويل التحديات إلى فرص وإحداث تحولات جذرية في قطاعات حيوية مثل الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المالية، والتغير المناخي، والابتكارات الدوائية.

كما أشار العديد من المتحدثين إلى أن الذكاء الاصطناعي سيكون أداة أساسية لمواجهة تحديات التغيير المناخي والاستدامة، وأنه سيكون قادراً على تنفيذ حزمة من المهام اليومية المتنوعة وعلى نطاق واسع. وركزت فعاليات «ملتقى دبي للذكاء الاصطناعي» على خمسة محاور رئيسة تشمل استعراض مفاهيم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، والتعريف بأهم القطاعات والمجالات الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي التوليدي، ودور الحكومات والهيئات التشريعية، والعلاقة بين الذكاء الاصطناعي التوليدي والتقنيات الناشئة الأخرى، وأبرز المزايا التنافسية لشركات التقنيات الكبرى والشركات الناشئة.

ولي عهد دبي:

• الذكاء الاصطناعي يطلق حقبة جديدة في الحضارة الإنسانية ونريد أن نكون في طليعتها.

• دبي تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي العالمي وتعمل مع الجميع من أجل مستقبل الإنسانية.

• توظيف الأدوات التكنولوجية لتكون دبي الأفضل والأسرع والأكثر استعداداً للمستقبل.