"بيئة" تطلق برنامجا لتأهيل جيل من القادة بمهارات مواكبة لأحدث تطورات العصر

أعلنت "بيئة للتعليم" التابعة لمجموعة بيئة والمعنية بتوفير التدريبات المهنية وتوعية أفراد المجتمع بأهمية الحفاظ على البيئة والاستدامة عن طرح "برنامج قادة المستقبل"، والذي يمتد على مدار 9 أشهر ويهدف إلى تأهيل جيل جديد من القيادات الشابة لتولي مراكز قيادية في ظل النمو المتواصل الذي تشهده المجموعة.

ويتضمن البرنامج التدريبي عدداً من المحاور أبرزها التركيز على الاستدامة، والتحول الرقمي إضافة إلى دراسة أبرز توجهات القطاع.

وتقدم "بيئة للتعليم" هذا البرنامج من خلال "أكاديمية بيئة للقادة" التي توفر للمتدربين طيفاً واسعاً من التدريبات المهنية والتوعوية، حيث جاء محتوى التدريب انسجاماً مع أجندة الإمارات 2030 للتنمية المستدامة، ومستهدفات مجموعة بيئة التي ترتكز على ترسيخ الابتكار، والاستدامة، والتحول الرقمي، والنمو.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي للمجموعة: "حريصون على توفير التدريبات المهنية المناسبة لموظفينا ومدهم بأهم المهارات القيادية والمعرفية ليكونوا مواكبين لتطورات العصر في ظل التغيرات المتلاحقة على صعيد الاستدامة والتي يشهدها القطاع والعالم.

وتابع حرصنا على أن تكون التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ضمن البرنامج وذلك لضمان أن يكون المتدرب مؤهلاً وفقاً لأعلى معايير العصر وجاهز للغد وبمهنية عالية.

وشددت هند الحويدي، الرئيس التنفيذي للتعليم على أهمية الارتقاء بمهارات الموظفين ورفع كفاءتهم المهنية وأضافت: "يهدف البرنامج إلى الارتقاء بمستوى كفاءة الموظفين وتأهيلهم للعمل القيادي مستقبلاً وبما ينسجم مع قيم وركائز مجموعة بيئة الأساسية وهي الابتكار، والاستدامة".

وتابعت :سنوفر للمتدربين تدريبات عالمية المستوى تخاطب التحولات التي يشهدها العالم وخاصة على صعيد الاستدامة والتحول الرقمي.

وستضم الدفعة الأولى من المتدربين 20 موظفاً وذلك لضمان جودة التدريبات ومخرجاتها وبما يحقق أهداف مجموعة بيئة.

وقال عدي زغب، مدير أول في مركز " ايميريتيس" – الشرق الأوسط، وتركيا، وإفريقيا: "من خلال التدريبات، سيحصل المتدربون على دورات متنوعة وثرية المحتوى لتحفيز روح القيادة وتأهيلهم علمياً وعملياً".

يُذكر أن البرنامج التدريبي يتضمن عدداً من ورش العمل التفاعلية، والجلسات التدريبية، ومشاريع نوعية بالتعاون مع مركز التدريب "ايميريتيس"، كما تم اعتماد المحتوى التعليمي من قبل عدد من المؤسسات التعليمية الدولية ومنها "معهد أم آي تي للإدارة التنفيذية"، وجامعة كولومبيا للأعمال، ومعهد تكَ التعليمي.