شرطة دبي تستعرض خدماتها الرقمية المبتكرة في «إكسبو أصحاب الهمم»

تستعرض القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في مجلس تمكين أصحاب الهمم، أحدث الحلول الرقمية والتكنولوجية المبتكرة والداعمة للجهود العالمية في مجالات الدمج وإعادة التأهيل، خلال مشاركتها في معرض إكسبو أصحاب الهمم الدولي الذي ينطلق اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، ويستمر حتى 11 أكتوبر المقبل.

وأكد رئيس مجلس تمكين أصحاب الهمم في شرطة دبي، الرائد عبدالله حمد الشامسي، أن هذه المشاركة تأتي تماشياً مع توجيهات القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، نحو تعزيز الجهود في سبيل دعم شريحة مهمة في المجتمع تستوجب من القطاعين الحكومي والخاص، العمل معاً في سبيل تذليل الصعوبات أمامها، وتلبية احتياجاتها، والتأكد من الارتقاء بجودة حياتها، كل وفق حالته الخاصة، منوهاً بحرص المجلس على تقديم الدعم والاستثمار في كل الممكنات، ليتمكّن أصحاب الهمم من مواجهة التحديات المختلفة، والوصول إلى حلول متقدمة، والانخراط في المجتمع على كل الصعد، بما يعزز استراتيجية شرطة دبي في تمكين أصحاب الهمم، ويواكب استراتيجية «مجتمعي مكان للجميع».

ويشارك المجلس - بالتعاون مع الشركاء الداخليين - بمجموعة متنوعة من العروض والفعاليات والبرامج التي توجّه لأصحاب الهمم والمجتمع، منها عروض الباراتايكواندو، ومرسم أصحاب الهمم، واستوديو الصناع، وورش عمل في لغة الإشارة، وأخرى في كيفية التعامل مع أصحاب الهمم، وورش تثقيفية وتوعوية في مكافحة الابتزاز الإلكتروني، والسلامة المرورية، ومحاضرات في الأمن والسلامة، وخدمات المركز الموحد 901، ورقم الطوارئ 999، إضافة إلى عروض الفرقة الموسيقية لأكاديمية شرطة دبي، وعروض للكلاب البوليسية k9.