«حماية الطفل» تستجيب لـ 2517 بلاغاً لفاقدي الرعاية بالمنطقة الشرقية

أفادت نتائج إحصائية صادرة من دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، والمتمثلة في أفرع مدن المنطقة الشرقية (خورفكان، كلباء، دبا الحصن)، بأن فئة الأطفال تصدرت بلاغات فاقدي الرعاية الاجتماعية الواردة لها منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس الماضي، والتي بلغت 2517 بلاغاً، معظمها يتعلق بالإهمال، والمشكلات الأسرية المتعلقة بقضايا انفصال الوالدين، ومشكلات الرؤية والنفقة والخلافات الزوجية.

وأكدت مدير قطاع شؤون الأفرع، مريم الشامسي، لـ«الإمارات اليوم» أن أكثر الفئات التي يتم التعامل معها هي الأطفال وكبار السن والمرأة المعنفة وأصحاب الهمم والمرضى النفسيون وفاقدو الرعاية الاجتماعية، مشيرةً إلى أن إجمالي البلاغات التي تم التعامل معها في المنطقة الشرقية منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر أغسطس الماضي قد بلغت 2929 بلاغاً، تتضمن مختلف الفئات من فاقدي الرعاية الاجتماعية.

وأوضحت أن البلاغات قد تمثلت في 2517 بلاغاً من فئة الأطفال، ومعظمها يتعلق بالإهمال أو المشكلات الأسرية، تليها البلاغات المتعلقة بالمرأة، قد بلغت 288 بلاغاً، ثم فئة كبار السن، وقد سجل المركز 81 بلاغاً، فيما تم التعامل مع 43 بلاغاً متعلقاً بأصحاب الهمم والمرضى النفسيين.

وأضافت الشامسي أنه يتم تطبيق إجراءات مصفوفة الخطر في البلاغات التي تحدد طريقة التدخل وكيفية التعامل معها، إضافة إلى اتباع سياسة التعامل مع البلاغات لضمان حماية الأطفال بخطوات استباقية من أجل تحقيق أعلى مستويات الحماية من خلال مقابلة الأطراف، وتحديد مسببات المشكلات التي تؤدي لوقوع الضرر على الطفل أو فاقد الرعاية الاجتماعية من الحالات الأخرى.

وتابعت بأنه يتم اتباع إجراءات وتدابير الحماية اللازمة، وحل المشكلة من خلال جلسات توجيه وإرشاد، إضافة لمرافقة الطفل إلى المستشفى للتأكد من سلامته، وتوقيع المسيء على محضر ضبط ومخالفة وتعهد في حال وجود اعتداء على الطفل، فيما يتم عقد اتفاق حماية الطفل مع القائم على الرعاية، لافتة إلى أنه في بعض الأحيان يتم عرض الطفل على عيادة إشراقة لتقييم حالته النفسية، والتأكد من سلامته وإخضاعه لجلسات تعديل السلوك أو المتابعة النفسية بحسب الحاجة. ولفتت إلى أن هناك آليات وفرها المركز لتقديم البلاغات مثل الخط الساخن 800700 الذي يستقبل كل أنواع البلاغات والاستشارات على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع وعلى مستوى الدولة، كما يتيح المركز تقديم البلاغ السريع، وهو خاصية متاحة عبر رسالة صوتية عاجلة، إضافة إلى إمكانية تقديم البلاغ عبر البريد الإلكتروني، وإرفاق المستندات والوثائق الداعمة للبلاغ إن وجدت، أو الإحالة من الجهات الرسمية والحضور الشخصي إلى مركز الأسرة والطفل أو أحد أفرع الدائرة.

وذكرت الشامسي أنه بعد استقبال البلاغات يتم العمل على معالجتها من خلال التنسيق بين الإدارات المختصة والفرق الميدانية وكل الجهات ذات العلاقة عبر فرق مختصة يكمل بعضها بعضاً.

وأشارت إلى أن الدائرة خصصت أعضاء فريق الراصد الأمين، الذين يقدون خدمة استباقية لتعزيز حماية الطفل والفئات الأخرى، ويمكن أن يكون أعضاء الفريق طبيباً أو مدرساً أو مربياً، على أن يقوم برصد الملاحظات بشأن الأطفال، والتبليغ في حال تعرضهم لأي إساءة.

• 288 بلاغاً تلقتها دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة متعلقة بالمرأة.