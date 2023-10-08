سعيد بن سرور يتصدّر الفائزين في الدولة بـ 8985 صوتاً

سجل الفائز بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي بدورته الخامسة 2023، الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، أعلى عدد أصوات من بين 20 فائزاً بعضوية المجلس الوطني بـ8985 صوتاً.

فيما استقبل الناخبون فوزه بالأهازيج والاحتفالات المعبرة عن فرحتهم بانضمام مرشحهم للمجلس الوطني في دورته الحالية.

وقال الشيخ سعيد بن سرور الشرقي: «سعيد بحجم الحب والدعم الذي قدمته لي الهيئة الانتخابية في إمارة الفجيرة طوال رحلة الترشح في انتخابات المجلس الوطني، إذ كانت لقاءاتي معهم مثمرة جداً، وسأكون خير ممثل لتطلعاتهم واقتراحاتهم للمجلس، وأتعهد بأن أكون صوتاً يعكس كل احتياجاتكم لصناع القرار».

من جهتها سجلت الفائزة في إمارة الفجيرة، عائشة خميس الظنحاني، 1009 أصوات من الهيئة الانتخابية لتكون أعلى نسبة من بين المرشحات المجلس الوطني في إمارة الفجيرة. وشملت أهدافها الانتخابية التعليم والصحة والصيادين والثروة السمكية والتكاتف والتواصل الفعال، كما وضعت المواطنة الإيجابية على هرم القيم في برنامجها الانتخابي، ثم المساواة والشفافية، ووعدت بدعم ملف تمكين المرأة، إذ تؤمن الظنحاني بأن المرأة لها دور فعال في المجتمع، فهي شريك أساسي في التنمية المستدامة للمجتمع.

إلى ذلك شهدت مراكز انتخابات المنطقة الشرقية توافد الناخبين من كبار المواطنين وأصحاب الهمم وفئة الشباب، منذ بدء التصويت حضورياً خلال اليوم الرئيس لانتخابات المجلس الوطني، في ظل إجراءات تنظيمية متميزة قامت بها اللجان المنظمة للانتخابات، تميزت بالسهولة والتيسير على الناخبين.

وشهدت اللجان إقبالاً مكثفاً من الناخبين الذين فضلوا المشاركة الحضورية خلال اليوم الرئيس، ليعيشوا أجواء العرس الوطني ويكونوا جزءاً منه، من خلال انتخاب ممثليهم من مرشحي المجلس الوطني في إمارة الفجيرة والمنطقة الشرقية.

وأكد رئيس لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني، اللواء محمد الكعبي لـ«الإمارات اليوم»، أن العملية الانتخابية مرت بكل سهولة ويسر في اليوم الأخير من الانتخابات، إذ لم يستغرق وقت إتمام العملية الانتخابية سوى بضع دقائق.

وأفاد بأن عملية الاقتراع في اليوم الأخير مضت بسلاسة، ولم تشهد أي عقبات، نظراً للبنية الرقمية التي أسهمت في تسهيل عملية الاقتراع من حيث توافر 35 جهاز اقتراع للجنة إمارة الفجيرة، منها 20 جهازاً في مركز المعارض في الفجيرة، و15 جهازاً في مركز المعارض بدبا الفجيرة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص عدد من الأجهزة لأصحاب الهمم، إلى جانب تكليف فريق من المتطوعين بمساعدة كبار المواطنين وأصحاب الهمم في إنجاز عملية التصويت.

من جهته قال رئيس مركز الفجيرة الانتخابي، الدكتور علي بن عجيف الزعابي، إن مركز الفجيرة استقبل الناخبين خلال اليوم الرئيس منذ افتتاحه خلال ساعات الصباح حتى قبيل موعد انتهاء التصويت، مؤكداً أن العملية الانتخابية جرت بكل سلاسة وسرعة.