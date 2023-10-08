محمد بن راشد: سلطات الدولة يدٌ واحدة لبناء أفضل مستقبل لشعب الاتحاد

أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية والفرق الحكومية ستبقى يداً واحدة لبناء أفضل مستقبل لشعب الاتحاد، وبارك سموّه لشعب دولة الإمارات نجاح عملية انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، ونجاح المسيرة البرلمانية في الدولة.

وقال سموّه في تغريدة على «إكس»، أمس: «نبارك لشعب الإمارات نجاح مسيرته البرلمانية.. ونبارك للفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.. ونؤكد دائماً أن سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية وكافة الفرق الحكومية في كل القطاعات ستبقى يداً واحدة لبناء أفضل مستقبل لشعب الاتحاد.. وفق الله الجميع لخدمة البلاد والعباد».