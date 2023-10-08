فائزون: مستعدون لدعم مسيرة بناء الوطن

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات فوز وليد علي المنصوري بحصوله على 2335 صوتاً، ومحمد حسن الظهوري بحصوله على 2489 صوتاً، وعدنان حمد الحمادي بحصوله على 2013 صوتاً، عن إمارة الشارقة ضمن القائمة الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023.

وأكد الفائزون التزامهم بالعمل على تنفيذ ما قدموه في برامجهم الانتخابية خلال الدولة المقبلة، مؤكدين أنهم مستعدون للمشاركة في بناء الوطن، ووجهوا الشكر لكل من ساندوهم بأصواتهم، وحرصوا على تأدية الواجب الوطني.

وتوجه الفائز عن إمارة الشارقة وليد علي المنصوري بالشكر للقيادة، واللجنة الوطنية للانتخابات، والناخبين الذين حرصوا على إنجاح هذا العرس الانتخابي، كما وجه الشكر لكل من دعمه بصوته، مؤكداً أنه سيكون عند حسن ظن الجميع.

ورصدت «الإمارات اليوم» تجمع العائلات خلال اليوم الرئيس للانتخابات، كما سطر أصحاب الهمم وكبار المواطنون درساً وطنياً بليغاً بتأدية الواجب الوطني، وإصرارهم على التصويت حضورياً في مقر المركز لدعم مرشحيهم.

وشهد مركز الشارقة للانتخابات إقبالاً كبيراً من قبل الناخبين من مختلف الفئات العمرية، منذ الدقائق الأولى لبدء عملية التصويت، وكان حضور الناخبات لافتاً، وكذلك الشباب وكبار المواطنين.

وأكد ناخبون لـ«الإمارات اليوم» أنهم حرصوا على القدوم في تجمعات عائلية ومجموعات من الأصدقاء للاحتفال بالعرس الانتخابي، الذي تتم فيه العملية الانتخابية بشفافية ونزاهة، وكذلك حرصهم على اصطحاب أطفالهم لعيش التجربة الملهمة، وتربيتهم على أهمية تلبية نداء الوطن والواجب.

وشارك في المركز 52 متطوعاً من المواطنين، 60% منهم إناث، مزينين بأوشحة حمراء، للاحتفال بالعرس الانتخابي، وتمثلت مهمتهم في خدمة المصوتين، واستقبالهم وإرشادهم وتدريبهم على آلية التصويت، وحل أية مشكلات قد تواجههم منذ دخولهم المركز وحتى إنجاز عملية التصويت، انتهاءً بالخروج من المركز.