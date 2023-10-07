بينهم 4 أعضاء حاليين بالمجلس .. "الوطنية للانتخابات" تعلن فوز 20 مرشحاً بعضوية "الوطني 2023"

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات، منذ قليل، أسماء المرشحين الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، والذين بلغ عددهم 20 مرشحاً يمثلون إمارات الدولة، موضحة أن إجمالي عدد الأصوات في الانتخابات على مستوى الدولة بلغ 175.487 صوتاً، بنسبة 44 % من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

وأكدت اللجنة، خلال مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم السبت في مقر مركز الانتخاب الرئيسي بمركز أبوظبي للطاقة، أن الفائزين في الانتخابات عن إمارة أبوظبي هم سالم حمد بالركاض العامري (4509 صوتاً)، يليه هلال محمد حمدان هلال الكعبي (3671 صوتاً)، فيما فازت مضحية سالم المنهالي بعد حصولها على 2448 صوتاً، وحشيمة ياسر العفاري بعد حصولها على 1769 صوتاً.

وفي إمارة دبي فاز المرشح حميد أحمد الطاير، بإجمالي 2426 صوتاً، وأحمد ميرهاشم خوري بـ 1749 صوتاً، و مريم ماجد بن ثنيه بـ1064 صوتاً، وامنه علي العديدي بـ 617 صوتًا.

كما فاز عن إمارة الشارقة محمد حسن الظهوري بعد حصوله على 2489 صوتاً، و وليد علي المنصوري (2335 صوتاً)، و عدنان حمد الحمادي بعدد أصوات 2013 صوتًا، وفي إمارة عجمان فاز ماجد محمد المزروعي بعد حصوله على 3787 صوتاً، و عائشة إبراهيم المري بـ 390 صوتاً.

وفي إمارة رأس الخيمة فاز سعيد راشد العابدي بـ 3866 صوتاً، يليه سلطان سالم الزعابي بـ 3720 صوتاً، و سالم راشد آل علي بـ 3513 صوتاً، وفي إمارة أم القيوين، فاز محمد عيسى الكشف آل علي بعد حصوله على 1036 صوتاً، و منى راشد آل علي بعد حصوله على 280 صوتاً، وفي إمارة الفجيرة فاز الشيخ سعيد بن سرور بن سيف بن سرور الشرقي بمجموع أصوات بلغ 8985 صوتاً، وعائشة خميس الظنحاني بمجموع بلغ 1009 صوتاً.

وشهدت الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، فوز 4 أعضاء حاليين بالمجلس الوطني الاتحادي، بينهم العضوة مريم ماجد بن ثنية عن إمارة دبي، والدكتور عدنان حمد الحمادي عن إمارة الشارقة، وسعيد راشد العابدي عن رأس الخيمة، ومحمد عيسى الكشف عن أم القيوين.