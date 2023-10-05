محمد بن راشد يصدر مرسومين بتشكيل مجلسي إدارتي «الإسكان» و«نداء»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم (41) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان برئاسة عبدالله عبدالرحمن الشيباني، ومحمــــــد عبـــــدالله التـــوحيـــــدي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: نـاصـــــر عبـــــدالله بن خربــــاش، وعـــلـــي مــــحــمــد المـــــطــــوع، وحـــمـــدان خليــــفة الشــــاعـــر، وجمعــــة سعيـــــد خلــف الغيـــــث، وهنــــد عبيـــد الغشيــش المــــرّي، وعبدالعزيز محمد بن شعفار المرّي، بالإضافة إلى عضوية المدير التنفيذي للمؤسسة.

كما أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المرسوم رقم (42) لسنة 2023 بشأن تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الاتصالات المُتخصِّصة (نداء)، برئاسة حمد عبيد المنصوري، ويوسف عبدالملك أهلي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: جمـال حامــد المــرّي، وحميـد ربيع السويــدي، إضافة إلى المديــر التنفيـــذي للمـؤسسة.

ويُعمل بالمرسومين من تاريخ صُدورهما، ويُنشران في الجريدة الرسمية