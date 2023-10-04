بيان وتعهُّد من دائرة بلديات أبوظبي بشأن واقعة «قُطط الصحراء»

أكدت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي مواصلة تحقيقاتها بشأن واقعة القطط التي وُجِدَت ملقاة في الصحراء، مشيرة إلى أنها ستتخذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية، لتحديد المتسبِّبين في هذه الحادثة التي تتنافى مع الأخلاق الإنسانية والقيم الحضارية. وأعربت الدائرة عن تقديرها مشاعر الجمهور والمتطوعين في التفاعل مع حادثة ، وتدعوهم إلى مواصلة التعاون ومشاركة أيِّ معلومات لديهم حول هذه الحادثة، مُهيبة بالجمهور الإبلاغ عن أيِّ حالة تتعلَّق بالرفق بالحيوانات، عن طريق التواصل عبر الرقم: 800555. وأفادت بأنها باشرت التحقيقات بشأن واقعة القطط الملقاة في الخلاء، فور تلقيها البلاغ، لاتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية ذات الصلة، متعهدة بأنها ستتخذ التدابير اللازمة لتحديد الأسباب الكامنة وراء هذا العمل غير الإنساني. ولفتت الدائرة إلى أن التحقيقات ما زالت جارية بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لمعرفة المتسببين في هذا العمل المنافي للأخلاق والقيم الانسانية. وأضافت دائرة البلديات والنقل أنها تقدر مشاعر الجمهور والناشطين وتثمّن دور المتطوعين في التفاعل مع هذا الحادث المؤسف، وتدعوهم إلى التعاون والتواصل معها لمشاركة أي معلومات حول ملابسات هذا الحادث، ما يسهم في ضمان عدم تكرار هذه الممارسات التي تتعارض مع نهج الدائرة في الاهتمام والعناية والرفق بالحيوان. وأهابت الدائرة بالجمهور الإبلاغ عن أيِّ إساءة أو إهمال يُعرِّض الحيوانات إلى الخطر، عن طريق التواصل عبر 800555.