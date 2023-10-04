لجنة دبي جاهزة لاستقبال الناخبين

أنهت لجنة إمارة دبي التجهيزات لاستقبال الناخبين على مدار أيام التصويت، سواء المبكر أو الرئيس، لاختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي الذين سيمثلونهم تحت «القبة الزرقاء» في الفصل التشريعي الثامن عشر.

وحددت اللجنة إرشادات للناخبين قبل البدء في التصويت، حيث يتعين على كل ناخب، مراعاة أمور عدة قبل الإدلاء بصوته عن بُعد وهي: أولاً التحقق من ورود اسمه في قائمة الهيئة الانتخابية للإمارة التي ينتمي إليها، وثانياً التسجيل في الهوية الرقمية (UAEPASS)، وثالثاً في حال مواجهة أي مشكلة في التصويت عن بُعد، يرجى الاتصال بمركز اتصال اللجنة الوطنية للانتخابات على الرقم 600500005، أو زيارة أقرب مركز انتخاب إليه، ورابعاً الحرص على التصويت ابتداء من غد إلى السبت المقبل، إما عن طريق تحميل التطبيق الذكي الخاص بالتصويت أو من خلال زيارة الموقع

https://online.uaevoting.ae.

ويتمتع الناخب في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 بحقوق عدة، هي الحق في الترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي إذا توافرت فيه الشروط القانونية المطلوبة، والحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات، واختيار من يريد من المرشحين بحرية تامة، والحق في عدم التعرض لدعاية انتخابية غير سليمة، سواء من حيث الأسلوب أو الوقت أو المكان، وعدم التأثير في اختياراته عن طريق الهدايا العينية أو المادية، والحق في الحصول على مساعدة رئيس لجنة مركز الانتخاب أو أحد أعضائها للإدلاء بصوته في الانتخابات بشكل سليم إذا كان لا يستطيع التصويت بنفسه، والحق في الطعن على أحد المرشحين إذا كانت لديه أسباب مقبولة.