138 مخالفة «نقل مدرسي» في عجمان منذ بداية العام الدراسي

أفادت هيئة النقل في عجمان بأنها أصدرت 4747 تصريحاً للحافلات المدرسية والسائقين والمشرفين، منذ بداية العام الدراسي الجاري.

وكشف المدير العام للهيئة، عمر محمد لوتاه، عن تسجيل 138 مخالفة في مجال النقل المدرسي.

وذكر أن الهيئة تشرف على تدريب وتأهيل سائقي ومشرفي الحافلات المدرسية لتعزيز السلامة فيها، مضيفاً أن المدارس الحكومية في الإمارة شهدت تزايداً كبيراً في عدد طلبتها، حيث تم تسجيل 186 حافلة مدرسية جديدة مع بداية العام الدراسي.

وحثت الهيئة أولياء أمور الطلبة على التواصل معها في حال وجود ملاحظات على السائقين أو المشرفين والمشرفات لتعزيز جودة خدماتها.