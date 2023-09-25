علي جابر: الشباب أمام ساحة كبيرة للتطور في الإعلام الحديث

أفاد عميد كلية محمد بن راشد للإعلام في الجامعة الأمريكية بدبي، الدكتور علي جابر، بأن دبي سباقة في توفير فرص التميز أمام الجميع، خصوصاً الشباب، وفي جميع المجالات ومن بينها الإعلام.

وذكر في تصريح لـ «الإمارات اليوم»، أن المنتدى الاعلامي للشباب دليل على حرص إمارة دبي على تطوير الشباب والطلبة، خصوصاً المقبلين على الحياة العملية في الإعلام.

وأضاف: «لابد أن نتيح المساحة أمام الشباب، وندعمهم، لو ولو كانوا متعجلين، لأن ذلك يصقل خبراتهم ومهاراتهم».