«أطلس الاتحاد» يسهل عملية تبادل المعلومات بين الجهات المحلية

أعلن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية عن إطلاق مشروع أطلس الاتحاد، الأول من نوعه على مستوى الدولة، بهدف إتاحة المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية الموثوقة لكل أفراد المجتمع والجهات الاتحادية والحكومية والخاصة والقطاعات الحيوية في الدولة، للاستفادة منها والمساهمة في تعزيز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً حيوياً.

ويوفر أطلس الاتحاد قاعدة بيانات متكاملة لتمكين الجهات من إجراء البحوث العلمية والدراسات ذات الصلة بالمجالات الاجتماعية والاقتصادية والجغرافية وإطلاق المبادرات والمشاريع، فضلاً عن تسهيل عملية تبادل المعلومات بين مختلف الجهات والمؤسسات لرفع مستويات الأداء التشغيلي لديها، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة وترسيخ مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً حيوياً.

وقال رئيس مجلس إدارة المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي: «يعد أطلس الاتحاد أحد المشاريع التحولية المبتكرة، التي جرى توقيعها بهدف توفير خرائط تفاعلية وبيانات موثوقة محدثة ومؤشرات أداء تعمل على تعزيز نمو أعمال مختلف القطاعات الحيوية، بما يسهم في ترسيخ مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً على مدى العقود المقبلة».

وأضاف: «يسعى المركز من خلال إطلاق هذا المشروع الأول من نوعه، باعتباره جهة متخصصة بمجال المعلومات والبيانات المكانية، إلى توفير قاعدة بيانات متكاملة تتضمن كل المعلومات الجغرافية المكانية والإحصائية الموثوقة، للمساهمة في تعزيز نمو أعمال الجهات الحكومية والخاصة والقطاعات الحيوية في الدولة من خلال دعمها في مجال التخطيط المستقبلي».

وسيسهم أطلس الاتحاد في دعم الابتكار والبحث العلمي في الدولة، بما يوفره من خرائط تفاعلية وبيانات موثوقة محدثة ومؤشرات أداء مرموقة عالمياً، تشهد على إنجازات الدولة في 13 قطاعاً. كما يوثق أطلس الاتحاد رؤى المستقبل ويعزّز نجاحات الحاضر المستنيرة بأصالة الماضي.