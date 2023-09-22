أحمد بن محمد يحضر الاحتفال باليوم الوطني السعودي في دبي

حضر سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، اليوم ، حفل الاستقبال الذي أقامته القنصلية العامة للمملكة العربية السعودية في دبي، بفندق هيلتون دبي الحبتور ستي، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله مقر الحفل عبدالله بن منصور المطوع، ‎القنصل العام للمملكة العربية السعودية، حيث نقل سموه تهاني وتبريكات قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات إلى المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، وسمو الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم، بهذه المناسبة الوطنية الغالية، معرباً سموه عن صادق أمنياته للمملكة بدوام التقدم والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة.



وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عمق العلاقات الراسخة بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي تستمد قوتها من روابط متينة يعززها الحرص المتبادل بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله” وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله” وقيادة المملكة العربية السعودية، والرؤية المشتركة لتطوير تلك العلاقات والدفع بها قُدماً لتكون نموذجاً متميزًا للتعاون والشراكة الاستراتيجية لتلبية تطلعات الشعبين الشقيقين ، عبر مزيد من التكامل والتنسيق ضمن مختلف القطاعات.

- علاقات أخوية راسخة..

من جانبه، أعرب عبدالله بن منصور المطوع، ‎القنصل العام للمملكة العربية السعودية عن شكره وامتنانه لمشاركة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الشعب السعودي الاحتفال باليوم الوطني، منوهاً بما توليه قيادة المملكة من حرص واهتمام كبيرين لتطوير العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين وضمن مختلف المجالات.

