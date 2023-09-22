بطل «قيامة أرطغرل» إنجين ألتان متحدثاً في «منتــــدى الإعلام العربي»

يستضيف منتدى الإعلام العربي 2023، النجم التركي إنجين ألتان دوزياتان بطل مسلسل «قيامة أرطغرل» الذي يعد أحد أكثر المسلسلات الدرامية شهرة ونجاحاً في تاريخ الفن التركي، وربما في تاريخ الدراما بصورة عامة على مستوى العالم.

وينطلق المنتدى في دورته الحادية والعشرين، الثلاثاء المقبل في دبي، برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وتأتي استضافة دوزياتان في إطار مناقشة المنتدى، لقدرة الدراما في التأثير كأحد أهم مظاهر القوة الناعمة، لاسيما من خلال الأعمال الناجحة التي تمكنت من تحقيق انتشار واسع النطاق، محققة قاعدة جماهيرية ضخمة تقدّر بالمليارات من البشر حول العالم، والمقومات التي من شأنها الوصول بالعمل الدرامي إلى هذا الحجم من التأثير العابر للحدود، وتحويله إلى جسر فعال للتواصل الإيجابي بين الثقافات والشعوب، وما هي الدروس المستفادة من التجارب المتميزة في هذا المجال، وكيفية الانتفاع بها في النهوض بمجمل الإنتاج الدرامي في العالم العربي إلى هذا المستوى من التنافسية والتأثير والانتشار.

وقالت عضو اللجنة التنظيمية لمنتدى الإعلام العربي، محفوظة صالح: «الدراما شكل من أشكال الإعلام، بما تحمله في متنها من رسائل وما تروّج له من قيم، خصوصاً مع اتساع دائرة تأثيرها من خلال الانتشار الكبير لمنصات توزيع المحتوى التي تستقطب أعداداً ضخمة من المتابعين، سواء كانت مفتوحة أو بالاشتراكات المدفوعة، وهو ما ساعد على زيادة تأثير الدراما كقوة ناعمة لها أثرها الملموس في المجتمع، ووجدنا أهمية التعرض للدراما وكيفية توظيفها بالأسلوب السليم في دعم الرسالة الإعلامية، نظراً لقدرتها الكبيرة على التأثير من خلال استعراض عمل عابر للحدود يعد ظاهرة بكل المقاييس، بما كوّنه من قاعدة جماهيرية ضخمة حول العالم، وهو ما نأمله للدراما العربية التي سيكون لها نصيب وافر من نقاشات المنتدى هذا العام».

ويتناول المسلسل فترة العصور الوسطى، من خلال عرض سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه، قائد قبيلة قايي ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

3 مليارات مشاهد

وتمتع المسلسل التاريخي بشعبية هائلة، إذ يقدّر عدد مشاهديه عبر مواسمه الخمسة (150 حلقة) بنحو ثلاثة مليارات مشاهد، إذ تم بث المسلسل عبر شاشات التلفزيون في 71 دولة، بعد أن تمت دبلجته إلى 25 لغة مختلفة، ما أسهم في اتساع دائرة انتشاره عالمياً، ليتحول إلى ظاهرة فريدة، نظراً لتكامل العناصر التي جعلته عملاً مشوقاً، على عكس طبيعة الأعمال التاريخية التقليدية، ليتحول هذا العمل الدرامي الفريد إلى مصدر إلهام لشركات الإنتاج حول العالم، بعد أن أسهم في استحداث معايير جديدة للدراما التاريخية.

نجوم الدراما

وستشهد فعاليات المنتدى على مدار يومي 26 و27 سبتمبر الجاري، مشاركة نخبة من نجوم الدراما والسينما في المنطقة والعالم، وكذلك المنتجين والمعنيين بهذا القطاع الإبداعي لمناقشة تكامل دوره مع رسالة الإعلام في نقل الرسائل العابرة للحدود، ودور القوة الناعمة في نشر الثقافة والترويج غير المباشر، وقدرتها على التقريب بين الثقافات المختلفة، بالاعتماد على عنصر الإبداع القادر على إيصال الرسالة بسهولة إلى الناس، وكيف يمكن الاستفادة من الدراما والسينما في تحقيق مزيد من التقارب والتفاهم بين الشعوب.

يذكر أن أجندة منتدى الإعلام العربي 21، هي الأكبر في تاريخ المنتدى على مدار 20 عاماً الماضية، ويشارك في نقاشاتها ضمن هذه الدورة نخبة من المفكرين والكتّاب وقيادات ومسؤولي مؤسسات الإعلام العربية والعالمية. وتتطرق أجندة الدورة الحالية من المنتدى إلى طيف واسع من الموضوعات المتعلقة بمستقبل الإعلام، وتأثير التقنيات الحديثة والبيئة الرقمية في تشكيل ملامح الإعلام العربي في المرحلة المقبلة، فيما يناقش الحدث الأكبر على أجندة قطاع الإعلام في المنطقة العربية، المقومات اللازمة للنهوض بتنافسية وقدرات الإعلام العربي، وتعزيز أثره الإيجابي في بناء المجتمعات العربية ومساندة طموحاتها التنموية.

• 71 دولة بثت المسلسل عبر شاشات التلفزيون.