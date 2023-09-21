مرشحون لـ «الوطني» يسوّقون برامجهم عبر البث المباشر على «مواقع التواصل»

توجه مرشحون لانتخابات المجلس الوطني لترويج برامجهم عبر خاصية «البث المباشر» في برامج التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تيك توك» و«إنستغرام»، باعتبارهما أفضل الوسائل الدعائية للوصول إلى أكبر شريحة من أفراد المجتمع وتوفير المال والجهد.

وتمكن «تيك توك» و«إنستغرام» المرشحين من الإعلان عن مواعيد فتح البث المباشر، لحث الناخبين الداعمين لهم على ترويج موعد اللقاء المباشر معهم خلال البث المباشر لأكبر عدد ممكن.

ورصدت «الإمارات اليوم» استحداث أسلوب جديد في الترويج عن مرشحي انتخابات المجلس الوطني من خلال إعداد فيديوهات يقوم فيها أفراد المجتمع من شباب وشابات وكبار مواطنين بذكر مواقف مرشح معين ووقفاته مع الأشخاص وما قام به من مبادرات، وغيرها من أجل حث الناخبين على ترشيحه والإدلاء بأصواتهم لمصلحته.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات حرصها على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين خلال عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، وبما يضمن حق المرشحين في التواصل مع أعضاء الهيئات الانتخابية لطرح أفكارهم ورؤاهم بشأن القضايا العامة واقتراح الحلول المناسبة لها؛ بما يحقق مصلحة الوطن ويعزز من مستوى جودة حياة المواطنين.

وأشارت اللجنة الوطنية للانتخابات إلى حرصها التام على ضمان سير الحملات الانتخابية للمرشحين وفقاً لأحكام وضوابط التعليمات التنفيذية للانتخابات، لاعتبارها الإطار المنظم لكل جوانب وإجراءات العملية الانتخابية.

• مرشحون استحدثوا أساليب جديدة للترويج لأنفسهم وكسب الأصوات.