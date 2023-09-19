«موارد الشارقة» تعلن موعد عطلة المولد النبوي الشريف

أعلنت دائرة الموارد البشرية في الشارقة أن عطلة المولد النبوي الشريف للعام 1445هـ، لدوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة؛ ستكون يوم الخميس الموافق 28 سبتمبر 2023، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الإثنين الموافق 2 أكتوبر 2023.

وبهذه المناسبة، هنأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة، قيادة وحكومة وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة، والأمتين العربية والإسلامية، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع باليمن والبركات وموفور الصحة والعافية.