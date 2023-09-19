هل التصوير لإثبات الضرر بين الأزواج انتهاكا للخصوصية؟

سؤال :

ورد استفسار من قارئ ، يقول فيه :

حدثت خلافات بيني وبين زوجتي، بسبب خروجها المتكرر مع صديقاتها، وتركها الأطفال مع الخدم لفترة طويلة، وعندما أخبرت أهلها، كانت تكذبني، فقمت بتصويرها في مكان عام ، في أحد المقاهي، وأرسلت الصور لشقيقها الأكبر، لإثبات صحة كلامي، ، لكني فوجئت أنها فتحت بلاغا ضدي بتهمة التشهير..

هل يعتبر تصويري تعدي على خصوصيتها يعاقب عليه القانون؟

الإجابة :

يجيب المستشار الدكتور يوسف الشريف بالقول :

سؤالك هذا مهم جداً لأن موضوع التصوير أثار مشاكل كثيرة، وهناك آراء في هذا الأمر ، المهم تصويرك لزوجتك في مكان عام لا شيء فيه، لو لم تقم بإرسال هذه الصور لأحد آخر ، لأن التصوير في حد ذاته غير مؤثم قانوناً لكن المشكلة دائماً في حالة ارسال هذه الصور للغير، ولكن طالما أنك أرسلت هذه الصور لأخيها فقط وبغرض اصلاحها وردها عن خروجها المتكرر وترك الأبناء للخدم بالبيت فهذا دليل على عدم وجود قصد التشهير، وفي هذه الحالة تحصل على البراءة أما إن كان ارسال الصور لأي أحد بغرض التشهير فهنا يكون الأمر صعب.

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