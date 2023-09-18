النيادي يروي تفاصيل اللحظات الأولى عند الوصول إلى الأرض.. فيديو

روى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، خلال مؤتمر صحافي في مطار أبوظبي، تفاصيل اللحظات الأولى عند وصوله إلى الأرض، بعد إتمامه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب استمرت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال النيادي إنه لم يتمكن من الوقوف على قدميه فور العودة إلى الأرض بسبب الاعتياد على انعدام الجاذبية، لكنه بدأ تدريجيًا الاعتياد على الجاذبية.