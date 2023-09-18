النيادي يروي تفاصيل اللحظات الأولى عند الوصول إلى الأرض.. فيديو

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

روى رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، خلال مؤتمر صحافي في مطار أبوظبي، تفاصيل اللحظات الأولى عند وصوله إلى الأرض، بعد إتمامه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب استمرت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

وقال النيادي إنه لم يتمكن من الوقوف على قدميه فور العودة إلى الأرض بسبب الاعتياد على انعدام الجاذبية، لكنه بدأ تدريجيًا الاعتياد على الجاذبية.

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