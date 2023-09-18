رئيس الدولة ومحمد بن راشد يستقبلان النيادي لدى عودته لأرض الوطن.. فيديو

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي لدى عودته لأرض الوطن بعد إتمامه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب استمرت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية.

رئيس الدولة ومحمد بن راشد يستقبلان ابن الإمارات رائد الفضاء سلطان النيادي لدى عودته لأرض الوطن بعد إتمامه لأطول مهمة فضائية في تاريخ العرب استمرت لـ 6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية#عودة_سلطان_للوطن #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/7rTyZZsUvf — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) September 18, 2023