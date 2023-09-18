10متسابقات في اليوم الثاني لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم

تجدد التنافس بين عشر متسابقات في اليوم الثاني لمسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم في الدورة السابعة التي تقام فعالياتها في قاعة ندوة الثقافة والعلوم، بحضور المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم وأعضاء اللجنة المنظمة وعدد من المسؤولين وأولياء أمور المتسابقات والحضور المتابعين فعاليات المسابقة القرآنية.

وتسابق أمام لجنة تحكيم المسابقة في الفترة الصباحية كل من سمية عبدالله عابدين من موريتانيا وتسابقت في الحفظ برواية قالون، فيما تسابق في الحفظ برواية حفص كل من رحيمة حسن جعفر من الفلبين، نمو بيلو جالو من غينيا بيساو، علا بسام مراد من سوريا، عزيزة باه من ساحل العاج، كما تسابق في الفترة المسائية في الحفظ برواية حفص أيضا كل من سندس سعيد محمد صيداوي من الأردن، نبيلة نانسو بوغا من أوغندا، ناي شي وين من ماينمار، أمينة حسن محمد من إثيوبيا، أوينيزا لطيفة من رواندي.

وعبرت المتسابقات عن سعادتهن بتواجدهن في هذه المسابقة الدولية المتميزة بكل ما فيها وقدمن الشكر للقائمين عليها.

وقال ولي أمر المتسابقة المصرية منى أحمد محيسن إمام وخطيب مسجد السيدة زينب بالقاهرة لطالما كانت فرحته بتواجد ابنته في مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم التي تتربع على عرش المسابقات القرآنية الدولية في كل خدماتها.

وقالت المتسابقة سمية عبد الله عابدين ممثلة دولة موريتانيا، وهي طالبة في السنة الأخيرة من التعليم الثانوي، إنها بدأت حفظ القرآن الكريم بسن الرابعة على يد أمها الحافظة والمعلّمة للقرآن الكريم، وختمت حفظه بسن الرابعة عشر في أول أمرها ثم تفرّغت لحفظه مرة أخرى بسن السابعة عشر.

وشاركت سمية في مسابقات محلية كثيرة حصلت فيها على المركز الأول، وآخر مشاركة لها كانت في مسابقة رئيس الجمهورية عام 2021، وحصلت فيها على المركز الثالث، وهذه أول مسابقة دولية لها.

وقالت ممثلة دولة الفلبين المتسابقة رحيمة حسن جعفر، وهي طالبة في السنة الثانية بكلية الدعوة، بدأت حفظ القرآن الكريم بسن الرابعة عشر، وختمته في السابعة عشر، شجّعني والدي ووالدتي على حفظ القرآن الكريم، ولم يكن والدي وقتها حافظًا له، ولكنه بدأ الحفظ معي عندما بدأت كذلك، فختم حفظه بعدما ختمتُ بسنة، فكنت أتنافس أبي في حفظه، لديّ خمسة إخوة يحفظ جميعهم القرآن الكريم، وهذه أول مسابقة دولية أشارك فيها. كنت أحفظ صفحة كل يوم، ولما ختمته بدأت تقسيمه، وكل مرة أضيف جزءًا حتى وصلت إلى ختمة كل ثلاثة أيام، والحمد لله مهما كانت الصعوبات التي واجهتني، فأنا لا أعتبرها صعبة، لأنني كلما كررت آية تلذّذت بذلك وسعدت. وفي القرن، وجدت أمنيتي، فجعلت له كل حياتي، فجعل الله حياتي كلها مباركة. وجزاكم الله خيرا ورفع قدركم في الدنيا والآخرة، وجعلها في ميزان حسناتكم يوم القيامة.

أمّا المتسابقة نمو بيلو جالو ممثلة دولة غينيا بيساو، فهي طالبة في السنة الثالثة من التعليم الثانوي، شجّعتها والدتها على حفظ القرآن الكريم، ولديها أخت كبرى حافظة له أيضًا. شاركت في مسابقة مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة في تنزانيا سنة 2020.

وعن حفظها للقرآن الكريم قالت: لم أحفظ القرآن في بلدي، بل ذهبت مع مجموعة من البنات اللواتي نجحن في اختبار أعدّته مؤسسة خيرية سعودية تتكفّل بمصاريف الناجحات للسفر خارج البلد لحفظ القرآن الكريم، فكنت من العشرة الفائزات، وتركت أسرتي وذهبت إلى غينيا كوناكري بعمر العاشرة لحفظ القرآن، وختمته في أربع سنوات.