7 خطوط سير و37 مشرفة جديدة للنقل المدرسي بالمنطقة الشرقية

كشف مدير إدارة عمليات النقل المدرسي بالمناطق الشمالية في مواصلات الإمارات، عدنان الزرعوني، لـ«الإمارات اليوم»، عن استحداث سبعة خطوط سير للحافلات المدرسية، وإلحاق 37 مشرفة جديدة بالعمل في النقل والسلامة، ليبلغ إجمالي العدد 776 مشرفة في النقل والسلامة على مستوى الساحل الشرقي، مشيراً إلى أن أسطول النقل المدرسي يبلغ 607 حافلات.

وأكد الزرعوني وضع خطط للطوارئ تشمل إجراءات وتعليمات للسائقين حول القيادة في جميع الحالات الجوية، مثل القيادة في الأجواء الماطرة، والعواصف الرملية، والفيضانات، لافتاً إلى أنه يتم تدريب جميع السائقين ومشرفي النقل والسلامة عليها، إضافةً إلى جاهزية الحافلات وملاءمتها للأجواء الصعبة.

وأشار إلى تفقد الحافلات بصورة دائمة ولأكثر من مرة في اليوم للتأكد من السلامة الفنية لها وسلامة المكابح والإطارات ومصابيح الإشارة والتحذير.

وذكر أنه يتم توجيه سائقي الحافلات إلى تجنب أي وقوف مفاجئ والتركيز المستمر على الطريق وحركة السير حول الحافلة والاقتراب بأقل سرعة ممكنة عند أماكن وقوف وتجمع الطلبة لتجنب تناثر المياه.

وأكد أن المؤسسة تعمل باستمرار على تطوير مهارات أطقم العمل الميدانية على أسطول النقل المدرسي من سائقين ومشرفات عبر برامج تدريبية خاصة، لافتاً إلى أنه تم تصميم 54 برنامجاً تستهدف السائقين والمشرفات وبمعدل 12 ساعة تدريبية للسائق وثلاثة برامج وتسع ساعات تدريبية للمشرفة.

وقال إن منظومة النقل المدرسي تكتمل بقيام كل طرف بمسؤوليته على أكمل وجه، إذ لا تكتمل هذه المنظومة دون تضافر جهود جميع أطراف العملية التعليمية، خصوصاً أولياء الأمور والإدارات المدرسية، داعياً أولياء الأمور إلى متابعة مستجدات النقل المدرسي عبر القنوات الرسمية والتعاون مع المسؤولين والمشرفين على الطلبة، بما في ذلك الالتزام الدقيق بأوقات تسليم واستلام الطلبة أثناء تقديم الخدمات، حيث لا يتسع المجال لأي تأخير سواء في رحلة الذهاب أو الإياب.

• 776 إجمالي عدد المشرفات في النقل والسلامة.