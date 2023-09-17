«الأرصاد»: فصل الخريف 23 الجاري فلكياً

يبدأ فصل الخريف فلكياً 23 سبتمبر الجاري بتعامد الشمس على خط الاستواء ثم بعد ذلك تتجه ظاهرياً جنوباً نحو مدار الجدي، بحسب المركز الوطني للأرصاد، منوهاً إلى أن الفترة الحالية تشهد بداية الانخفاض في درجات الحرارة على الدولة، خصوصاً أثناء ساعات الليل.

ووفق المركز، سيتراجع تأثير منخفض الهند الموسمي تدريجياً، مع استمرار تأثر الدولة بامتداد منخفضات حرارية من وسط الجزيرة العربية يصاحبها رياح نشطة نسبياً تكون مثيرة للغبار قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، كما تظل الفرصة مُهيّأة لتكوّن السحب الركامية المصحوبة بسقوط الأمطار، خصوصاً على المنطقة الشرقية، وقد يمتد تأثيرها إلى بعض المناطق الداخلية من الدولة، كما تسود الرياح الجنوبية الشرقية مع نهاية الليل وأوقات الصباح، تتحوّل إلى شمالية غربية فترتي الظهيرة والمساء بتأثير دورة نسيم البر/البحر. ونوّه المركز إلى أن المناطق الشرقية من الدولة، تظل تحت تأثير المنخفض الهندي الموسمي، ما يؤدي إلى تكون سحب ركامية ورعدية ممطرة، وقد يمتد تأثيرها إلى الداخل مسببة هطول أمطار مختلفة الشدة.