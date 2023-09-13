يوم مفتوح للتوظيف في عجمان بمشاركة 13 مدرسة

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص في الإمارة، يوما مفتوحاً للتوظيف في المدارس الخاصة، ضمن برنامج «نافس» الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في القطاع الخاص.

وحظي اليوم المفتوح بمشاركة 13 مدرسة خاصة في إمارة عجمان، طرحت مجموعة من الشواغر الوظيفية للمواطنين الخريجين من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية.

وشهد اليوم المفتوح، الذي عقد في جامعة المدينة حضوراً كبيراً من المواطنين والمواطنات، وتم تعريفهم بفرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص.