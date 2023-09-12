"موارد عجمان" توفر فرصاً توظيفية للمواطنين بالمدارس الخاصة

نظمت دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان وبالتعاون مع مكتب تنسيق شؤون التعليم الخاص في إمارة عجمان، يوما مفتوحاً للتوظيف في المدارس الخاصة بهدف استقطاب عدد من الكوادر الوطنية في القطاع الخاص ضمن برنامج «نافس» الذي يهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينها من شغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص في الدولة خلال الخمس سنوات القادمة.

وحظي اليوم المفتوح بمشاركة 13 مدرسة خاصة في إمارة عجمان، حيث طرحت مجموعة من الشواغر الوظيفية للمواطنين الخريجين من حملة شهادة الثانوية العامة والشهادات الجامعية.

وشهد اليوم المفتوح الذي عقد في جامعة المدينة بعجمان حضوراً كبيراً من المواطنين والمواطنات، وتم تعريفهم بفرص العمل المتاحة، وإجراء مقابلات فورية للوظائف الشاغرة، وإتاحة فرصة التواصل المباشر مع مسؤولي التوظيف، وتقديم الإرشادات والنصائح للباحثين عن عمل حول العمل في القطاع الخاص.