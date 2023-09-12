اجتماع تنسيقي مع مرشحي إمارة رأس الخيمة

عقدت لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، أمس، لقاء تنسيقياً مع مرشحي الإمارة، تزامناً مع بداية الحملات الانتخابية، في إطار تعزيز التواصل مع المرشحين لإنجاح التجربة الانتخابية.

وأكد الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، رئيس لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني، حرص اللجنة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ليتمكنوا من عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المحددة في التعليمات التنفيذية للانتخابات، بما يعكس الوعي السياسي للمرشحين، ويحافظ على مكتسبات وقيم المجتمع الإماراتي.

وأشار إلى أهمية الالتزام بالتعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لانتخابات، حيث تعمل لجنة رأس الخيمة على التنسيق مع الجهات المعنية في الإمارة لإنجاح مرحلة الحملات الانتخابية، وتسهيل الخدمات والإجراءات لمرشحي الإمارة الراغبين في الإعلان عن حملاتهم الانتخابية وفتح مقار انتخابية، مؤكداً أن أعضاء اللجنة على أتم الاستعداد للتواصل مع المرشحين والإجابة عن استفساراتهم، بما يسهم في إنجاح هذه التجربة الانتخابية.