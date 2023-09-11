لجنة رأس الخيمة لانتخابات "الوطني الاتحادي" تعقد اجتماعاً تنسيقياً مع مرشحي الإمارة

عقدت لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 التابعة للجنة الوطنية للانتخابات، اليوم (الإثنين)، لقاءً تنسيقياً مع مرشحي الإمارة، بالتزامن مع بداية الحملات الانتخابية، وذلك في إطار تعزيز التواصل مع المرشحين لإنجاح التجربة الانتخابية.

وأكد الشيخ عبدالله بن حميد القاسمي رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة رئيس لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، أن اللجنة حريصة على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين ليتمكنوا من عرض برامجهم الانتخابية في أجواء نزيهة وشفافة، مع الالتزام بالضوابط والقواعد المحددة في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني 2023 وبما يعكس الوعي السياسي للمرشحين ويحافظ على مكتسبات وقيم المجتمع الإماراتي.

وأشار إلى أهمية الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لانتخابات، حيث تعمل لجنة إمارة رأس الخيمة على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية في الإمارة لإنجاح مرحلة الحملات الانتخابية وتسهيل الخدمات والإجراءات لمرشحي الإمارة الراغبين في الإعلان عن حملاتهم الانتخابية وفتح مقار انتخابية، مؤكداً أن أعضاء اللجنة على أتم الاستعداد للتواصل مع المرشحين والإجابة عن كافة استفساراتهم بما يسهم في إنجاح هذه التجربة الانتخابية.

يذكر أن الحملات الانتخابية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023، انطلقت اليوم الاثنين الموافق 11 سبتمبر الجاري، وتستمر لمدة 23 يوماً حتى الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر المقبل.