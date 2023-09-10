فريق عام الاستدامة: إهدار الطعام يتسبب في تدهور البيئة

حذّر فريق عام الاستدامة في دولة الإمارات من إهدار الطعام، حيث يؤثر ذلك بشكل كبير في البيئة، إذ يعزز انبعاثات الغازات الدفيئة وإهدار الموارد القيمة.

وأكد أهمية ضبط كمية الطعام، منعاً لزيادة الوزن والمشكلات الصحية.

وشدد الفريق «في دليل الاستهلاك المستدام» على أن إهدار الطعام يعني إهدار الموارد التي استخدمت في إنتاجه، مثل المياه والطاقة والعمالة، وتدهور البيئة بالتخلص من بقايا الطعام في مكبات النفايات، وبالتالي تعفّنه وانبعاث غاز الميثان، وهو غاز قوي يسهم في تغير المناخ، كما يسهم الطعام المهدر في اجتثاث الأشجار وتدمير بيئة الكائنات الطبيعية، مع زيادة الطلب على الأراضي لزراعة مزيد من الغذاء، إضافة إلى أن نقل الغذاء المهدور يسهم في زيادة انبعاثات الكربون.

وأشار إلى أهمية الحد من إهدار الطعام، وإضافة مزيد من الأطعمة النباتية إلى نظامنا الغذائي. وحدد الدليل عدداً من المزايا للاعتماد على الغذاء النباتي، تشمل تقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، وتقليل الأثر الكربوني، والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة، والتقليل من اجتثاث الأشجار وتدهور الأراضي، إضافة إلى تقليل الطاقة.