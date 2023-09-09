الإمارات تتضامن مع المغرب وتُسيّر جسراً لإغاثة المتضررين من الزلزال

عبّرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب غرب مراكش، وأسفر عن مقتل وإصابة المئات.

وقدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، التعازي لأخيه محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة، وشعب المغرب في ضحايا الزلزال.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عبر منصة «إكس»: «أعزّي أخي الملك محمد السادس والشعب المغربي في ضحايا الزلزال. لقد تألمنا لهذا الحادث ونقف إلى جانب إخواننا في المغرب الشقيق، ونتضامن معهم في هذه الأوقات الصعبة. حفظ الله المغرب من كل شر».

وقدّم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التعازي لشعب المغرب الشقيق في ضحايا الزلزال.

وقال سموه عبر منصة «إكس»: «خالص تعازينا ومواساتنا لإخوتنا في المغرب الشقيق في ضحايا الزلزال.. نسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يلطف بهم ويديم عليهم السلامة والأمان».

ووجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بتسيير جسر جوي لنقل مساعدات إغاثية عاجلة إلى الأشقاء المتضررين من الزلزال، وتقديم مختلف أشكال الدعم لهم.

وتأتي مبادرة سموه في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع دولة الإمارات والمغرب وتعزيزاً للجهود في مواجهة الأزمة، وتجسيداً لنهج الدولة في التضامن والوقوف مع الأشقاء ومختلف شعوب العالم، خصوصاً في الظروف الصعبة.

كما وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كل فرق الإنقاذ والإسعاف في شرطة دبي بسرعة تقديم كل أنواع المساعدة المطلوبة لزملائهم من فرق الإنقاذ في المغرب الشقيق، ومدّ يد العون للأشقاء في إنقاذ ضحايا الزلزال.

كما وجّه سموه مؤسسة مبادرات محمد بن راشد العالمية وكل المؤسسات الخيرية التابعة لها بسرعة تقديم كل أنواع الإغاثة المطلوبة للمتضررين، والبدء في إعداد جسر جوي لشحن المواد الإغاثية والغذائية ومواد الإيواء، للمساعدة في احتواء آثار الزلزال، وتخفيف مصاب إخواننا في المغرب الشقيق.

وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى الملك محمد السادس في ضحايا الزلزال الذي أسفر عن وقوع وفيات وجرحى، متمنياً سموه الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك محمد السادس.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عبر حسابه الرسمي على «إكس»: «نتقدم بأحر التعازي وأصدق المواساة لجلالة الملك محمد السادس وإلى شعب المملكة المغربية الشقيقة، راجياً الله أن يتغمد ضحايا فاجعة الزلزال بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين، ومعرباً عن تضامننا الصادق معهم في هذا المصاب الأليم».

كما بعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وصاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى ملك المغرب.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان عن خالص تعازيها للحكومة المغربية والشعب المغربي الشقيق، وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها الشفاء العاجل للمصابين.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المدمر، ليتجاوز ألف قتيل وأكثر من 1200 إصابة، بينها عشرات الحالات الخطرة.

حمدان بن محمد: نتضامن مع المغرب لتجاوز آثار الكارثة

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، التعازي للمملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الزلزال.

وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «خالص التعازي لأهلنا في المغرب في ضحايا الزلزال.. نسأل الله لهم الرحمة وأن يشافي المصابين ويعين المنكوبين، ونؤكد التضامن الكامل مع الشعب المغربي لتجاوز آثار هذه الكارثة الإنسانية».

مكتوم بن محمد: قلوبنا مع أهل المغرب

تقدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، بخالص العزاء والمواساة للشعب المغربي الشقيق ولأسر ضحايا الزلزال.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة «إكس»: «خالص العزاء والمواساة للشعب المغربي الشقيق ولأسر ضحايا الزلزال. تضامننا وقلوبنا مع أهل المغرب نسأل الله أن يحفظهم ويلطف بهم ويلهمهم الصبر في مصابهم».

أحمد بن محمد: تعازينا للمغرب ودعواتنا للمصابين بالشفاء

قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، التعازي إلى الحكومة والشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال المدمر.

وقال سموه في تغريدة على منصة «إكس»: «نتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى الحكومة والشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال، وندعو الله أن يَمُنّ على جميع المصابين بالشفاء العاجل».