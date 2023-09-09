سقوط طائرة عمودية تابعة لشركة «إيروجلف» في البحر

قال قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني، إن الهيئة تلقت الخميس، بلاغاً بسقوط طائرة عمودية من طراز Bell212، تابعة لشركة إيروجلف، تحمل علامة التسجيل A6-ALD، في البحر وعلى متنها طياران من الجنسية المصرية والجنوب إفريقية، في رحلة تدريبية ليلية أقلعت من مطار آل مكتوم الدولي.

وأضاف القطاع أن فرق البحث والإنقاذ انتشلت الحطام، ولايزال البحث جارياً عن طاقم الطائرة، وقد انتقل فريق التحقيق في الحوادث الجوية إلى الموقع.