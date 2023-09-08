لجان الإمارات تسلم مرشحي «الوطني» قوائم بـ «أسماء الناخبين»

وجّهت اللجنة الوطنية للانتخابات لجان الإمارات بتسليم المرشحين النهائيين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، قوائم شاملة بأسماء أعضاء الهيئات الانتخابية، التي تضم 398 ألفاً و879 عضواً، وذلك لمساعدة المرشحين النهائيين في التعرف إلى أعضاء هيئاتهم الانتخابية والتواصل معهم واستقطابهم عبر الحملات الانتخابية.

وأكدت وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، خلال ورشة تعريفية نظمتها أخيراً، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام والأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة الوطنية وجهت لجان الإمارات، وتحديداً في المقار التسعة المعنية بتسجيل المرشحين على مستوى الدولة، بضرورة توفير قوائم بأسماء الناخبين، وتسليمها شخصياً للمرشحين النهائيين، لافتة إلى أن القوائم ستُسلم شخصياً للمرشحين دون غيرهم.

ومن المقرر أن تسلم مقار لجان الإمارات التسعة على مستوى الدولة، المرشحين، قوائم بأسماء الهيئات الانتخابية، وتشمل تلك المقار؛ مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في الطابق الثاني، ومجلس المسعود في العين، والمبنى الرئيس في بلدية منطقة الظفرة، أما في إمارة دبي فقد تم تخصيص قاعة حتا (C&D) في مركز دبي التجاري العالمي، وفي إمارة الشارقة، مبنى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وقاعة الشيخ حميد بن راشد في متحف عجمان، ومبنى وزارة تنمية المجتمع بأم القيوين، ومركز شباب رأس الخيمة الإبداعي في الظيت، وغرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وحذّرت الوزارة المرشحين من استغلال القوائم في التواصل مع الناخبين قبل انطلاق موعد الحملات الانتخابية، المقررة 11 سبتمبر الجاري، مشيرة إلى أن تنفيذ أي حملات دعائية قبل فترة الدعاية الانتخابية يعتبر مخالفة قانونية قد يترتب عليها إجراءات وعقوبات، وفقاً لما هو وارد في التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني.

ونوهت الوزارة بأن اللجان المحلية في كل إمارة ستمنح المرشحين قوائم بأسماء هيئاتهم المحلية، حيث سيحصل 118 مرشحاً عن إمارة أبوظبي على قائمة تضم 126 ألفاً و779 عضواً، وسيحصل 57 مرشحاً من إمارة دبي على قوائم تضم 73 ألفاً و181 عضواً، كما ستمنح لجة إمارة الشارقة لـ50 مرشحاً قوائم بأسماء 72 ألفاً و946 عضواً، وستمنح لجنة إمارة عجمان لـ21 مرشحاً قائمة بأسماء 12 ألفاً و600 عضو، وستمنح إمارة أم القيوين مرشحيها الـ14 قوائم بأسماء 7577 عضواً يمثلون الإمارة، أما رأس الخيمة فقد وفرت قوائم بأسماء 62 ألفاً و197 عضواً، سيتم منحها لمرشحيها الـ34، فيما وفرت إمارة الفجيرة لمرشحيها الـ15 قائمة بأسماء 43 ألفاً و599 عضواً.